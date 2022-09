Toroslar’da karakucak güreşleri yoğun ilgi gördü

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde geleneksel olarak düzenlediği karakucak güreşleri, coşkulu ve yoğun bir katılımla sona erdi.

Soğucak ve Gözne mahallelerindeki güreş alanında 2 gün üst üste gerçekleşen etkinliğe, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 550 pehlivan katıldı. Sporcular, minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde yarışarak er meydanında boy gösterdi. Er meydanında, başpehlivanlık güreşi öncesi Türk bayrağı açıldı. Soğucak Karakucak Güreşlerinin Başpehlivanı İsa Göçen, Gözne Karakucak Güreşlerinin Başpehlivan ise Ali Böncüoğlu oldu. Müsabakalara, 20 sporcusuyla katılan Toroslar Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki güreş takımının da 14 sporcusu kürsüde yerini aldı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türk güreşine emeği geçen spor adamlarına plaket takdim ederek, teşekkür etti. Ağustos ayının zafer ayı olduğunu belirten Yılmaz, "26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü. Malazgirt Zaferi 951 yıl önce Sultan Alparslan komutasında kazanılan, mahiyetinde adını taşıdığım Afşin Bey’in de olduğu Anadolu’nun kapılarına bizlere açan zaferimizdir. Selçuklu ordularının beş katı büyüklüğündeki Romen Diyojen komutasındaki ordu, Malazgirt Ovası’nda yenilmiş ve Anadolu’nun kapıları Türklüğe, Müslümanlara açılmıştır. Yine 26 Ağustos’ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz başladı. 30 Ağustos’ta yapılan savaşlar neticesinde Büyük Taarruz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında başarıya ulaşmıştır. Hangi şartlarda bu zafer kazanıldı, hatırlamamız lazım. Düşman Polatlı’ya kadar gelmişken, Ankara’da mecliste top sesleri duyulurken, silah, mermi, tüfek, ekmek, su yokken bu millet bir araya gelmiş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde düşmanı Polatlı’dan İzmir’e, Ege Denizi’ne kadar kovalamış ve denize dökmüştür.30 Ağustos’tan 9 gün sonra 9 Eylül’de İzmir geri alınmıştır. 30 Ağustos Türk’ün yeniden dirilişidir. 30 Ağustos’taki zafer kazanıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.

“Tarih şuurunu ve bilincini yüksek tutmak zorundayız”

Geçmişte ataların zor şartlar altında kazandığı zaferleri gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Tarihimizi gelecek nesillere anlatacağız, hatırlatacağız. Başka hatırlaması gerekenler de var, Yunanlılar. Bundan tam 100 yıl önce Anadolu’ya girme, vatanımızı işgal etme cüretini gösterdiler. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!’ emrinin sonunda Ege Denizi’nin soğuk sularını boyladılar. Bugün de haberlerde anlatılıyor. Sınırımıza çok yakın olan Dedeağaç’ı, sözleşmelere, uluslar arası hukuka aykırı olarak silahlandırıyorlar. Ey Yunanistan!, 12 milyon nüfusunla, çalışmadan, üretmeden bir yere mi geleceğini sanıyorsun. Büyük Türk milletinin omzunu yere getirebileceğini mi sanıyorsun. Allah’ın izniyle bizler, bir ve beraber oldukça getiremezler. Bugün dünyada ekonomik kriz var. Kuzeyimizde, güneyimizde savaş var. Birileri dünyalıyı kontrol edebilmek için dünyada savaş olsun, insanlar birbirini öldürsün ve terör olsun istiyorlar. Ama Allah’a çok şükür ki Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gücüyle ve kuvvetiyle terörün kökünü de kazıyor ve kurulan tüm tuzakları ortadan kaldırıyor” ifadelerini kullandı.

“2023 ile Türk yüzyılı başlıyor”

“Yine yüz yıl önce atalarımız bir araya geldiler. Anadolu’yu işgal eden İngilizleri, Fransızları, İtalyanları ve Yunanlıları, arkalarındaki Amerika ile birlikte süpürdüler. Bunu da her türlü imkansızlık içinde yaptılar” diyen Yılmaz, "Bugün imkanlarımız daha iyi çok şükür. Silahımız, topumuz, tüfeğimiz, uçağımız ve dünyanın imrendiği SİHA’mız var. Bugün yine aynısı olsa vatan savunmasını yaparız. İyimseriz, gençlerimizle birlikte gelecekten umutluyuz. Türkiye güçlü. Güçlü Türkiye’yi daha da yukarılara getirecek olan bizler ve sizlersiniz. Yeter ki bir ve beraber olalım. Akdeniz ve Karadeniz’de petrol ve gaz bulunmasından ve 30 yıldır işgal altındaki Karabağ Zaferinden rahatsız olanlar var. Dışarıdaki düşmanlarımızla işbirliği yapıyorlar. Ama biz bunları görüyor ve anlıyoruz. Anadolu’da, Türkiye’mizde ve Türk Devletleri Teşkilatlarıyla tüm Türk dünyasında ihtiyacımız olan her şeyimiz var. Allah’ın izniyle 2023 ile Türk yüzyılı başlıyor. Güçlü Türkiye başlıyor. Bu dengesiz dünyaya denge getirecek olan, açı, susuzu, aşısızı, dünyanın her yerinde dünyanın nimetlerinden faydalanamayan tüm mazlumların umudu da Türkiye’dir. Karakucak güreşlerimize katılan tüm sporcularımıza, spor adamlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu geleneğimizi her zaman devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.