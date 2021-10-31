banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Refakatçilere uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin!
Refakatçilere uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi

Toroslar’da kamp ateşleri cumhuriyet için yakıldı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıl dönümünde 98 genç, Gözne Mahallesi Karatepe mevkinde düzenlenen 29 Ekim Gençlik Kampı’nda buluşturuldu.

MERSİN 31.10.2021, 11:34
Toroslar’da kamp ateşleri cumhuriyet için yakıldı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıl dönümünde 98 genç, Gözne Mahallesi Karatepe mevkinde düzenlenen 29 Ekim Gençlik Kampı’nda buluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kampa katılan 17 ile 24 yaş aralığındaki gençler, spordan sanata birçok aktiviteyle ve müzikle dolu iki gün geçirdi. Her türlü ihtiyacın düşünüldüğü kampta; doğa yürüyüşünden drone uçuş eğitimine, ATV sürüş deneyiminden ata sporu okçuluğa ve ilk yardıma kadar birbirinden eğitici ve eğlenceli etkinlikler yer aldı. Çömlekçilik, fotoğrafçılık, sinema, mitoloji labirenti, kısa film, elektronik müzik, yıldız avcıları ve karaoke atölyelerine de katılan gençler, cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Toroslar’ın doruklarında ‘ay yıldızlı’ görsel şölen

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da gençleri kamp etkinliğinde yalnız bırakmadı. Milli marşlarla inleyen kamp alanında gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Yılmaz, etkinliklere katıldı, ATV sürdü, ata bindi. Kamp etkinliğinin en ilgi gören çalışması ise cumhuriyetin 98’inci yılı anısına kamp alanına 9 metre 80 cm çapında, ay yıldız formunda işlenen ateş çanağı oldu. Şanlı bayrağın simgesi kamp alanında ateşle canlandırılarak görsel bir şölene dönüştürüldü, yüreklerdeki cumhuriyet ateşi vurgulandı.

Başkan Yılmaz, gençlerle birlikte ay yıldız çevresinde omuz omuza kenetlenerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Kamp ateşinin etrafında gençlerle şarkılar söyleyip keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Yılmaz, hayata dair tecrübelerini paylaşarak gençlerin düşüncelerini de aldı.

“Gençlerimizin gücüyle cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız”

Kampa katılan tüm gençlere teşekkür eden Yılmaz; “Cumhuriyet ve bayrak aşkımızı Toroslarımızın doruklarından 98 gencimizle tüm dünyaya haykırdık. Milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılmış gençlerimizle birlikte cumhuriyetimize ve vatanımıza ilelebet sahip çıkacağız. Cumhuriyet ateşi hiç sönmeyecek” dedi. Yılmaz; “Önemli olan birlik ve beraberliğimiz. Gençlerimize yatırım yapmak, geleceğimize yatırım yapmaktır. Gençlerimizin her alanda donanımlı birer birey olabilmeleri için projeler üretiyor ve çalışmalar yapıyoruz. Toroslar Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanındayız ve bu

etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizi hep beraber yaşatacağız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

Kampa katılan gençler de kendilerine böyle güzel bir imkan sunan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür etti. Cumhuriyet Bayramı’nı Toroslar’ın doruklarında, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile kutlamanın mutluluğunu da yaşadıklarını belirten gençler, bu etkinliklerin devamını diledi.

Başkan Yılmaz, şehitliği ziyaret etti

Başkanı Yılmaz, Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yıl dönümünde 98 gençle Mersin Şehitliğini ziyaret etti. Toroslar’dan 98 genci Toroslar’ın doruklarında 29 Ekim Gençlik Kampı’nda bir araya getiren Başkan Yılmaz, kampın ardından yine gençlerle birlikte şehitliğe ziyarette bulundu. Başkan Yılmaz; “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gençlerimizle şehitliğimizi ziyaret etmek çok anlamlı ve önemli. Vatanına, milletine ve ailesine bağlı bir gençlik yetişsin istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehit aileleriyle de bir araya gelen gençler yaptıkları bu anlamlı ziyaretle vatan toprağında güvenle yaşayabilmenin kahraman şehitlerin fedakarlığı sayesinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Daha sonra gençler, Başkan Yılmaz ile birlikte şehit mezarlarına gül bıraktı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Beşiktaş 11 20
4. Konyaspor 11 20
5. Alanyaspor 10 20
6. Fenerbahçe 11 19
7. Karagümrük 10 18
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 11 16
10. Adana Demirspor 10 13
11. Sivasspor 11 12
12. Başakşehir 10 12
13. Gaziantep FK 10 12
14. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
15. Kayserispor 10 11
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 10 8
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Bandırmaspor 11 21
5. Erzurumspor 10 19
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Boluspor 10 12
10. Samsunspor 10 12
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 9 17
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 9 10
16. Watford 10 10
17. Burnley 10 7
18. Leeds United 9 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 24
2. Sevilla 11 24
3. Real Sociedad 11 24
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 11 14
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3