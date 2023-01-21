Toroslar’da işçi maaşlarına yüzde 30 ek zaM

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Belediyesi Personel Limited Şirketinde çalışan personelin mevcut yevmiyelerine yüzde 30 ek zam yapıldığını açıkladı.

Toroslar Belediyesi, asgari ücretin güncellenmesinin ardından işçi maaşlarına yüzde 30 ek zam yapıldığını belirtti. Öte yandan, çalışanların yemek ücretlerinin ise günlük 25 TL’den 55 TL’ye çıkarıldığı duyuruldu. Toroslar’ı daha yaşanılabilir ve güzel kılabilmek adına gece gündüz demeden çaba gösteren tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Başarının sırrı el ele, gönül gönüle olmak. Sizler, Toroslar Belediyesinin kurumsal kimliğinin, Toroslar halkına verilen hizmetin mimarlarsınız. Toroslar için, bizim için kıymetlisiniz" dedi.

Belediyeciliğin bir ekip işi olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Personel Limited Şirketinde çalışan personelimizin, mevcut yevmiyelerine yüzde 30 ek zam yaptık. Yemek ücretlerini ise günlük 25 TL’den 55 TL’ye çıkardık. Maaşlarda yaptığımız bu iyileştirme tüm çalışma arkadaşlarımız için hayırlı olsun. Gece gündüz demeden canla başla çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu.