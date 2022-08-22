Toroslar’da iğne oyaları beğeni topladı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Gaziantep ve Mardin’in Derik ilçesinde yaşanan ve tüm Türkiye’yi yasa boğan elim trafik kazaları sebebiyle 6. Geleneksel Çamlıyayla İğne Oyası Festivali’nde yapılacak konserleri iptal etti. Çamlıyayla Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen festivalin Toroslar ilçesindeki etkinlikleri, el emeği ile üretilen ürünlerin sergisiyle sona erdi.

Kültürel miras olan iğne oyalarının dünyaya tanıtılmasının amaçlandığı ve 4 gün süren festivalde, Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları’na (TORTEK) katılan kursiyerler ile Çamlıyaylalı kadınların işlediği iğne oyaları büyük beğeni topladı. Ayvadediği Mahallesi Futbol Sahasında yapılan sergide, eşarp, bohça, çarşaf ve havlu kenarlarının yanı sıra takılarda, kıyafet ve tepsilerde kullanılan iğne oyaları ilgi gördü. Kültürel zenginliğimiz olan iğne oyalarının dünyaya tanıtılmasının amaçlandığı festivalde kadınlar, aynı zamanda el emeği ile ürettikleri ürünlerini satarak aile ekonomilerine katkıda da bulundular. TORTEK iğne oyası eğiticisi Ümmü Güzel de iğne oyası tasarımlarında Mersin’e özgü endemik bitkilerden esinlendiklerini kaydederek, iğne oyalarının artık aksesuarlarda da kullanıldığına dikkat çekti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Çamlıyayla Belediyesi ile birlikte düzenledikleri 6. Geleneksel İğne Oyası Festivali’nde kadın emeğinin en güzel örneğinin yaşandığını söyledi. “Çalışan, üreten hem aile hem ülke ekonomisine katkıda bulunan tüm kadınları yürekten kutluyorum” diyen Yılmaz, "Kadınlarımız, el emeği göz nuruyla ürettikleri ürünleri Mersinlilerimizle paylaştılar. Birbirinden güzel tasarımlarını ortaya koydular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız” dedi.

Hafta sonu yaşanan elim trafik kazaları sebebiyle festivalde düzenleyecekleri konserleri de iptal ettiklerini hatırlatan Yılmaz, "Gaziantep ve Mardin’in Derik ilçesinde yaşanan elim trafik kazalarında vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzdü. Bu sebeple İğne Oyası Festivalimizde yapacağımız konserlerimizi iptal ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, ailelerinin acısını paylaşıyoruz” diye konuştu.