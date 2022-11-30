Toroslar’da hasar gören sokaklar yenileniyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, alt yapı çalışmaları nedeniyle hasar gören sokaklar bir bir yenileniyor.

Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde su, elektrik, doğalgaz ve internet gibi alt yapı çalışmaları nedeniyle asfalt bütünlüğü bozulan ve tahrip olan yollarda asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, yoğun kış ayları öncesinde Çağdaşkent, Çukurova, Sağlık, Tozkoparan, Selçuklar, Kurdali, Mevlana, Yusuf Kılıç, Mustafa Kemal, Yalınayak, Mithat Toroğlu ve Osmaniye mahallelerindeki belirlenen sokaklarda asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı.

Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ise Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a, ilgi ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Yılmaz’ın, her zaman yanlarında olduğunu belirten mahalle sakinleri, “Yollarımız, alt yapı çalışmalarından sonra bozuldu. Yürüyemiyorduk, ulaşımda sıkıntı çekiyorduk ve çocuklarımız sokaklarımızda oynayamıyordu. Belediyemizin asfaltlama çalışmalarıyla yağmur yağsa bile şimdi yollarımızda bir damla su birikintisi olmuyor. Bu çalışmaların kış gelmeden tamamlanması bizleri mutlu etti. Başkanımızdan ve ekibinden çok memnunuz” dediler.

"Başkanımıza teşekkür ederiz"

Çukurova Mahallesi’nde yürütülen asfaltlama çalışmalarından dolayı mahalle sakinleri adına Başkan Yılmaz’a teşekkür eden Mahalle Muhtarı İlkay Küçükcan ise “Çukurova Mahallemizde alt yapısı bitmiş sokaklarımızda asfaltlama çalışmaları Toroslar Belediyemiz tarafından yapıldı. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu çalışmaları hızlıca bitiren Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Tozkoparan Mahalle Muhtarı Erhan Şam da doğalgaz, elektrik ve su gibi çalışmaların yerin altına alınmasının ardından mahallesindeki yol ve kaldırımların bozulduğunu belirterek, bu çerçevede asfaltlama ve kaldırım çalışması başlatan Başkan Yılmaz’a teşekkür etti. Şam; “Asfalt çalışmalarımız yapıldı, kilit parke döşenen sokaklarımız tamamlandı. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

Başkan Yılmaz’a duyarlılığından dolayı teşekkür eden Mithat Toroğlu Mahalle Muhtarı Faruk Doğan ise “Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalardan çok memnunuz. Başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Çözüm odaklı çalışıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, göreve geldikleri günden bugüne kadar imkanları ölçüsünde ilçenin bütün mahallelerine hizmet götürme gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Vatandaşların hizmetlerden memnun olmasının çalışma azimlerini daha da artırdığını kaydeden Başkan Yılmaz; “Hemşehrilerimizin beklentilerini biliyor ve hizmetlerimize bu doğrultuda yön veriyoruz. İlçemizin dört bir yanında ulaşımı kolaylaştırmak adına çözüm odaklı ve ’çevik belediyecilik’ anlayışıyla çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerimizin yanı sıra alt yapı sorunları bitmiş, üst yapı çalışmaları tamamlanmış bir ilçe hedefindeyiz. Toroslarımızda birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel işler yapıyoruz. Hemşehrilerimizle birlikte omuz omuza hizmete devam edeceğiz” şeklinde konuştu.