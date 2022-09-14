Toroslar’da hareket dolu hafta

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde dolu dolu bir aktivite programı hazırladı.

2019 yılında aktif katılımıyla “Avrupa Hareketlilik Haftası" ulusal ödülünü alan Toroslar Belediyesi, spor yapmayı, yürümeyi ve bisiklete binmeyi özendirici etkinlikleriyle bu yıl da Mersin’de farkındalık oluşturacak. Türkiye Belediyeler Birliği’nin ulusal koordinatörlüğünde ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteğiyle sürdürülen Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu yılki teması, “Daha İyi Bağlantılar” olarak belirlendi. Toroslar Belediyesi de sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı için 22 Eylül’e kadar devam edecek olan Avrupa Hareketlilik Haftası’nda sağlıklı, güvenli ve su¨rdu¨ru¨lebilir ulaşım faaliyetleri ile yer alacak. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da “Çeşitlendir ve Devam Et!” sloganıyla gerçekleşecek etkinliklere katılarak hareketliliğe dikkat çekecek.

Etkinlikler, 16 Eylül Cuma günü saat 12.00’da Halkkent Mahallesi’nde bulunan 1000 kişilik Spor Salonu’nda Masa Tenisi ve Dart Turnuvası ile başlayacak. Belediye, yine 16 Eylül Cuma günü 15.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştireceği arabasız gün etkinliği için Güneykent Mahallesi’ni trafiğe kapatacak. Aşık Veysel Caddesi üzerinde düzenlenecek programda, çocuklar ve mahalle sakinleri birçok sportif ve eğlenceli aktivitelerle buluşacak. Etkinlik ile bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarının kullanılmasına teşvik edilecek. Hafta çerçevesinde düzenlenecek bisiklet sürüş etkinliği ise 17 Eylül Cumartesi günü saat 15.30’da Yeniköy ve Kızılgeçit mahalleleri arasındaki güzergahta yapılacak. Bisiklet sürüş etkinliğine katılacak sporcular, 14.00-14.30 saatleri arasında Özgecan Aslan Meydanı ile Toroslar Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde toplanacak.

Program 18 Eylül Pazar günü saat 16.00’da Çağdaşkent Mahallesi’ndeki 3 Ocak Spor Kompleksi’nde Kort Tenis Turnuvası Başlangıcı, 19 Eylül Pazartesi günü saat 09.30’da Nevin Yanıt Spor Kompleksi’nde özel sporcularla etkinlik, 20 Eylül Salı günü saat 09.30’da Halkkent Mahallesi 1000 kişilik Spor Salonu’nda Masa Tenisi ve Dart Turnuvası Eleme Müsabakaları, 21 Eylül Çarşamba günü saat 12.00’da Halkkent Mahallesi 1000 kişilik Spor Salonu’nda Masa Tenisi ve Dart Turnuvası finalleri ile saat 16.00’da 3 Ocak Spor Kompleksi’nde Kort Tenis Turnuvası finali ve saat 17.00’da Osmaniye Semt Sahası’nda halat çekme yarışması ile devam edecek.

Gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak ve hareketli yaşama farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenecek etkinliklerde başarılı sporcular ve antrenörler de unutulmadı. Toroslar’da Avrupa Hareketlilik Haftası, başarılı sporcu ve antrenörler için düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. Toroslar Belediyesinin başarılı sporcuları Mersinlilerle buluşturacağı ödül töreni, 22 Eylül Perşembe günü saat 14.00’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Toroslar Belediye Başkan Atsız Afşın Yılmaz, 3 yıldır katılım gösterdikleri Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu yıl da Toroslar’da dolu dolu geçeceğini söyleyerek, tüm hemşehrilerini etkinliklere davet etti. Yılmaz, "Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’na Toroslar Belediyesi olarak bu yıl da katılarak, dolu dolu etkinlikler hazırladık. Etkinliklerimize katılacak 7’den 70’e herkes hem eğlenceli hem de sağlıklı bir hafta geçirecek. Bu organizasyonda yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm Türkiye’ye ve Mersin’e birlikte spor yapalım ve birlikte bisiklet sürelim diyorum” şeklinde konuştu.