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Toroslar’da fırınlara Ramazan denetimi

TOROSLAR BELEDİYESİ, RAMAZAN AYI DOLAYISIYLA FIRIN VE UNLU MAMUL İMALATHANELERİNE YÖNELİK GRAMAJ VE HİJYEN DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI.

Toroslar’da fırınlara Ramazan denetimi

TOROSLAR BELEDİYESİ, RAMAZAN AYI DOLAYISIYLA FIRIN VE UNLU MAMUL İMALATHANELERİNE YÖNELİK GRAMAJ VE HİJYEN DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI.

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:18
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Toroslar’da fırınlara Ramazan denetimi

Toroslar Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla fırın ve unlu mamul imalathanelerine yönelik gramaj ve hijyen denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması, kişisel ve genel temizliğin aksatılmaması, üretim ve satış yapılan alanlarda ise maske, eldiven ve bone takılması konusunda işletme sahiplerine ve çalışanlarına gerekli uyarılarda bulundu. İşletmelerde ruhsat ve evrak kontrolü de yapan ekipler, ekmek ve pide gramajlarını titizlikle inceledi.

"Vatandaşımızın içi rahat olsun"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, özellikle korona virüs salgını nedeniyle ilçe genelinde en üst seviyede tedbirler almaya devam ettiklerini belirterek, gıda üretiminde halk sağlığını gözeterek üretim ve satış yapan esnaflara teşekkür etti. "Vatandaşlarımızın sağlığı birinci önceliğimiz" diyen Yılmaz, "Özellikle Ramazan ayında fırın ve unlu mamul imalatı yapan işletmelere yönelik denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Bu denetimlerimize vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı ortamda üretilen ekmek ve pideleri tüketmeleri için önem veriyoruz. İlçe esnafımızın genel manada bilinçli olduğunu ve kurallara uyduğunu görüyoruz. Bu duyarlılık için esnafımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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