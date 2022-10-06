Toroslar’da ’e-ruhsat’ dönemi başlıyor

Mersin’in en büyük nüfusa sahip ilçelerinden biri olan Toroslar Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerine ulaşımını kolaylaştıracak önemli bir çalışmaya daha imza atıyor.

Şeffaf ve çevik belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Toroslar Belediyesi, ruhsat başvuru süreçlerini daha hızlı ve pratik kılacak ’e-ruhsat’ uygulamasına geçiyor. Mersin’de bir ilk olan bu uygulama ile vatandaşlar belediyeye gitmeden dijital ortamda online olarak imar durum belgesi ve ruhsat alabilecek, başvuru takiplerini de yapabilecekler. Bu yeni yazılımın, doğru kullanılabilmesi için tüm paydaşlara gerekli eğitimler de verilecek.

“Gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurarak hizmet üretiyoruz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediyenin imar bölümünde hizmet veren personeli ile bir araya gelerek, eğitim süreçlerindeki başarılı performanslarından dolayı İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Meltem Barutcu ile İmar ve Şehircilik Müdürü Ertuğan Genel’in şahsında çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Toplam Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına katkı sunan akademisyenler Murat Koç ve İbrahim İnan’ın de yer aldığı programda Başkan Yılmaz, “Toroslar Belediyesi olarak yalın bir organizasyonun ortaya koyduğu yalın hizmet anlayışını benimsiyoruz. Gelişmeleri hızlıca algılayan ve hızlı imar çözümleri üreten, tüm Toroslar ve gerektiğinde Mersin bütünüyle sürekli iletişim halinde, imar hizmeti bekleyen her vatandaş ve kurumun sıkıntısını algılayan, anlayan ve çözen bir imar hizmeti vermeye çalışıyoruz” dedi.

“E-ruhsat uygulamamız, kentimize hayırlı olsun”

Her zaman sürekli gelişimi hedeflediklerini kaydeden Yılmaz, Toroslar’ın, Mersin’in gelişmeye açık bir ilçesi olduğunu kaydederek konut alanı, çalışma alanı, alternatif turizm ve tarım alanlarında Toroslar’ın, diğer ilçelerden bir adım öne çıktığını vurguladı. Yılmaz; “Verdiğimiz hizmeti, çağın, sahanın, bilginin gereklerine uygun olarak en hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirmek bizim görevimiz. Bu çalışma, süreç güncellemesidir. Dinamikler ve ihtiyaçlar çok hızlı değişiyor, dünya hızlı dönüyor. Bizim de buna ayak uydurmamız gerekir. Vatandaşlarımızın, artık ruhsat almak için gerekli tüm aşamaları belediyeye gelmeden ’e-devlet’ üzerinden tamamlayarak sadece ruhsatı teslim almak üzere belediyemizde ağırlanacağı bir sürece giriyoruz. Vatandaşımıza daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunacağımız ’e-ruhsat’ uygulamamızın şimdiden ilçemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.