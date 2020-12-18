Toroslar’da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçede vatandaşların yoğun olarak temas ettiği tüm noktaları düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Korona virüs vakalarının ülke genelinde ortaya çıktığı andan itibaren önlem çalışmalarını hassasiyetle sürdüren belediye, bugüne kadar kamuya açık tüm alanları toplamda 18 bin defa ilaçladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, virüsün yayılabileceği sağlık kuruluşlarının yanı sıra kamu, kurum ve kuruluşları ile iş yerlerinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklar, semt pazarları ile ibadethaneleri de mercek altına alan ekipler, ilçenin dört bir yanında temizlik ve hijyen çalışmalarını da en üst seviyede yürütüyor. Ayrıcı tüm cadde ve sokaklar antibakteriyel ilaçlarla yıkanıyor. Düzenli olarak yapılan dezenfeksiyon işlemlerinde ekipler, bugüne kadar kamuya açık alanları toplam 18 bin kez ilaçladı. Virüsün yayılmaması amacıyla gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışması ile vatandaşların günlük yaşamına daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde devam etmesi sağlanıyor.

"Covid-19’la mücadelede hız kesmiyoruz"

Toroslar Belediye Başkan Atsız Afşın Yılmaz, yoğun olarak temas edilen tüm noktaların ekipler tarafından detaylı bir şekilde dezenfekte edildiğini vurgulayarak, "Covid-19’la mücadeleye ara vermiyoruz. Çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Hemşehrilerimizin sağlığı için belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ancak bu süreçte en önemli görev hemşehrilerimize düşüyor. Sağlıklı günler, "Maske, Mesafe ve Temizlik kuralları" ile çok yakın. Kurallara uyarak bu illetten hep birlikte kurtulacağız" dedi.