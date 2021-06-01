Toroslar’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, kademeli normalleşmenin yeni adımlarının açıklanmasının ardından ilçe genelinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarına kapsamlı bir şekilde devam edildiği bildirildi.

Bu kapsamda ilçenin 67 mahallesinde temizlik ve hijyen çalışmalarını planlı bir şekilde sürdüren ekipler, yolları yıkayarak steril hale getirirken, çöp konteynerlerini da dezenfekte ediyor.

"Daha sağlıklı günler için tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaya devam edelim"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını titiz ve özverili bir şekilde gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Toroslar Belediyesi olarak ilçemizde salgının en kısa sürede bertaraf edilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Pandemi bitene kadar tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizden isteğimiz çöp konteynerlerine poşetsiz çöp atmamaları ve maskelerini kullandıktan sonra gelişigüzel yerlere bırakmamalarıdır. Daha sağlıklı günlere yeniden kavuşmak için elimizden gelen özeni göstermeye devam edelim" dedi.