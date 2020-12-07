Toroslar’da dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştı

19 vakalarına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler tarafından ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki dezenfekte ekibi, 67 mahallenin tamamına girerek ortak kullanım alanlarında gerçekleştirdiği temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşları, ibadethaneler, sağlık merkezleri, muhtarlık binaları, işletmeler düzenli bir şekilde dezenfekte ediliyor. Muhtarların ve vatandaşların ilettiği talepler de dikkate alınarak, salgına karşı önlemler daha da sıklaştırıldı.

"Salgınla mücadeleyi kapsamlı bir şekilde sürdürüyoruz"

Önceliklerinin Toroslar halkının sağlığı olduğunu dile getiren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, salgına karşı verilen mücadelede dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarının büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Yılmaz, "Son günlerde yaşanan vaka sayısındaki artış nedeniyle tüm birimlerimizle yeniden teyakkuz halindeyiz. Biz ilçemizde gerekli tedbirleri alırken, hemşehrilerimizden de tek isteğimiz mümkün olduğunca evlerinde kalmaları, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleridir. Korona virüsle mücadele çalışmalarımızı kapsamlı bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.