Toroslar’da depremzedelere kuaför ve berber hizmeti

Mersin’in merkez Toroslar İlçe Belediyesi, ilçeye yerleşen depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli olan ve çevre illeri de vuran iki büyük depremin ardından ilçedeki sosyal tesislerde ve evlerde konaklayan depremzedelerin barınma, giyim, gıda ve sıcak yemek ihtiyacını karşılayan Toroslar Belediyesinin Acil Destek Merkezi, Mersin Berberler ve Kuaförler Odası işbirliğiyle berber ve kuaför hizmeti de veriyor. Toroslar Belediyesinin Sağlık Mahallesi’ndeki TORTEK binası, kuaför hizmeti için düzenlendi. Burada ağırlanan depremzede vatandaşların saç ve sakal kesimleri, gönüllü berber ve kuaförler tarafından ücretsiz olarak yapılıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, koordineli bir şekilde yürüttükleri çalışmalarla depremzede vatandaşların normalleşme sürecine katkıda bulunmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Yılmaz, "Öncelikle depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Kentimizde yakınları bulunan deprem mağduru vatandaşlarımızın yanı sıra bu bölgeleri hiç bilmeyen vatandaşlarımız da var. Toroslarımızda misafir ettiğimiz kardeşlerimizin kendilerini güvende hissetmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Onları, ilçemizde en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz. Bu çerçevede depremzede vatandaşlarımızın saç ve sakal bakımlarını Mersin Berberler ve Kuaförler Odamızın işbirliğiyle gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmanın içinde olan Mersin Berberler ve Kuaförler Odamıza da teşekkür ediyorum. Depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını bir nebze olsa karşılamaya çalışıyoruz” dedi.