Toroslar’da Covid-19 tedbirleri sürüyor

Toroslar Belediyesince, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçede bulunan camilerde dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, cami ve Kur’an kurslarında yürütülen hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda yerine getirmeleri sağlanıyor. Ekipler, camilerin iç ve dış mekanları ile avlularında temizlik ve dezenfekte çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Özellikle cuma namazı öncesinde yapılan dezenfekte işlemi, vatandaşları memnun ediyor.

“Sağlık önceliğimiz"

Vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için gereken tedbirleri aldıklarını söyleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Sağlık her zaman önceliğimiz. İlçemizdeki tüm camilerde dezenfeksiyon çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da maske, mesafe ve hijyen kurallarına önemle dikkat etmelerini istiyoruz. Bu salgını ancak aldığımız tedbir ve önlemlerle yenebiliriz” dedi.