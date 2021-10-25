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Toroslar’da çocuklar ’gezen sinema’ ile tanıştı

İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ile Türkiye turuna çıkan ’Gezen Sinema Tırı’, Toroslar Belediyesinin ev sahipliğinde çocuklara ve yetişkinlere açık havada sinema keyfi yaşattı.

MERSİN 25.10.2021, 16:24
Toroslar’da çocuklar ’gezen sinema’ ile tanıştı

İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ile Türkiye turuna çıkan ’Gezen Sinema Tırı’, Toroslar Belediyesinin ev sahipliğinde çocuklara ve yetişkinlere açık havada sinema keyfi yaşattı.

Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Eğitimi kapsamında Toroslar Kaymakamlığı tarafından yürütülen projenin ilk ayağı Mersin Ziraat Odası Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Kendigelen ile birlikte ’Gezen Sinema Tırı’nda çocuklarla birlikte film izledi. İlk defa sinemayla tanışan çocukların heyecanı ise tırın içine yansıdı. Başkan Yılmaz, onların heyecanına ortak oldu. Film öncesi okul bahçesinde çocuklara patlamış mısır da ikram eden Başkan Yılmaz, okulda eğitim gören özel çocuklarla da yakından ilgilendi, boyama kitabı hediye etti.

“Toroslar’da kültür ve sanata ulaşmak çok kolay”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çocukların ve gençlerin kültür ve sanatla iç içe büyümelerini önemsediklerini ve bu konuda da her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Yılmaz; “Çocuklarımızın okulda aldıkları eğitimleri bu tür etkinliklerle desteklemek çok önemli. Toroslar Belediyesi olarak ilçemizdeki çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatla iç içe olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımızı seviyoruz. Onların kültürle, sanatla, tiyatroyla büyümeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu projenin de paydaşı olmaktan memnuniyet duyduk” dedi.

“Hiç sinemaya gitmemiştim”

İlk kez sinema izleme heyecanı yaşadığını söyleyen Mersin Ziraat Odası Ortaokulu öğrencilerinden Emine Demir; “Ben hiç sinemaya gitmemiştim. İlk defa sinema izledim. Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a ve etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ederim” diye konuştu. Öğrenci Ahmet Yiğit Samer de ilk kez sinemaya geldiğini ifade ederek, “Bu etkinlikle çok mutlu oldum. Başkanımıza ve etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

’Gezen Sinema Tırı’ yoğun ilgi gördü

Gezen Sinema Tırı, Kurdali, Mevlana ve Turgut Türkalp mahallelerinde de çocuklarla ve yetişkinlerle buluştu. Çocuklar, Toroslar Belediyesinin ikramı olan patlamış mısır, pamuk şeker ve gazoz eşliğinde “Rafadan Tayfa” filmini izledi. Açık havada sinema izlemenin keyfini çıkaran çocuklar, film gösterimi öncesi düzenlenen müzik dinletisi, sihirbaz ve kukla gösterimi ile da bol kahkahalı bir akşam geçirdi.

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