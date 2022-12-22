Toroslar’da çocuklar, geri dönüşümü yerinde öğrendi

Mersin’de 4’üncü sıfır atık belgesini alan Toroslar Belediyesi, çevreye duyarlı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye, yeni nesillere geri dönüşümün önemini anlatıyor.

Toroslar Belediyesinin Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, çocukları ilçede bulunan geri dönüşüm ve atık fabrikasına götürerek, geri dönüşüm ve atıkların doğru ayrıştırılması konusunda bilinçlenmelerini sağladı Minikler, tesisi gezerek atık ambalajlarının dönüşümünü inceledi ve uzmanlardan atıkların hangi geri dönüşüm kutusuna atılacağını öğrendi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çocuklara geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmanın sürdürülebilir çevre için önemine değinerek, "Asıl temizlik, kirletmemektir. Geleceğimizin temanı çocuklarımızı ilçemizde bulunan Geri Dönüşüm ve Atık Fabrikası’na götürerek yerinde öğrenmelerini sağlıyoruz. Temizlik ve sıfır atık bilincini küçük yaşlardan itibaren kazandırmak adına yaptığımız bu faaliyet çok önemli” dedi.

“Kentimizin doğal güzelliklerini korumak adına farklı projeler geliştiriyoruz” diyen Yılmaz, "Mersin’de Sıfır Atık projesine öncülük etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek, 4. sıfır atık belgemizi aldık. Geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrıştırılması, israfın önlenmesi, çevre duyarlılığının artırılması ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Davranışların alışkanlık haline gelmesi zaman alıyor. Biz de bu noktada geri dönüşüm bilincini çocuklarımıza aşılama gayreti içerisindeyiz. Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras daha temiz bir Toroslar. Bunun için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.