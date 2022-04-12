Toroslar’da camiler temizleniyor

Toroslar Belediyesi, vatandaşların hijyenik ortamlarda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için camilerde rutin olarak sürdürdüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını Ramazan ayında daha da yoğunlaştırdı.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ibadethane temizlik ve dezenfektan ekibi, ilçedeki tüm ibadethanelerin iç ve dış mekanlarını titizlikle temizliyor. İbadethanelerdeki halılar, halı yıkama makinesiyle yerinde yıkanırken; avlu, tuvalet, kapı kolları ve ayakkabılık gibi temasın olabileceği tüm yüzeyler dezenfekte ediliyor.

"Hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla ibadet edebilir"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların daha sağlıklı koşullarda ibadetlerini yapabilmeleri için ilçedeki tüm ibadethanelerde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi. Yılmaz, “Vatandaşlarımızın sağlığı önceliğimiz. Amacımız, hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla ve huzur içerisinde ibadetlerini gerçekleştirmesidir. Hemşehrilerimizden de isteğimiz sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaya devam etmeleridir” dedi.