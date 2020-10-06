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Toroslar’da asfalt ve temizlik çalışmaları sürüyor

TOROSLAR BELEDİYESİ'NİN, İLÇE GENELİNDE ASFALT, YOL BAKIM, TEMİZLİK VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRDÜĞÜ BİLDİRİLDİ.

MERSİN 06.10.2020, 16:31
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Toroslar’da asfalt ve temizlik çalışmaları sürüyor

Toroslar Belediyesi’nin, ilçe genelinde asfalt, yol bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her geçen gün hızla büyüyen ve gelişen ilçede hizmetler, etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilirken, imara uygun açılan yeni yollarla hem konforlu hem güvenli ulaşım sağlanıyor.

İlçenin dört bir köşesinde çalışmalarını sürdüren belediye, Ayvagediği, Arslanköy, Selçuklar ve Mustafa Kemal mahallelerinde yeni yol açım ve asfalt serim çalışması yaptı.

"Hızlı ve kaliteli hizmet için çabalıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar’ın 67 mahallesinde öncelikle acil ihtiyaçların yerine getirildiğini, planlı çalışmalarla hizmetlerin aksatılmadan yapıldığını söyledi.

Belediye olarak amaçlarının ilçe halkına daha temiz ve daha yaşanılabilir bir Toroslar sunmak olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, "Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına karşılık verecek hızlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. İlçemiz, yapılaşma bakımından da cazip bir bölge. Buna paralel olarak yaşanan hızlı nüfus artışı karşısında hizmetlerimizi planlı bir şekilde gerçekleştirmeye, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını çözmeye özen gösteriyoruz" dedi.

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