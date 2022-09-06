Toroslar’da alt yapı çalışmaları biten yollar asfaltlanıyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, alt yapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde asfalt çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Toroslar Belediyesi, vatandaşların ulaşım konforunu artırmak için asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Alt yapı çalışmaları nedeniyle tahrip olan yollarda da asfalt, bakım ve onarım çalışmalarını koordineli bir şekilde gerçekleştiren ekipler, Çağdaşkent Mahallesi’nin ardından çalışmalara Yusuf Kılıç ve Çukurova mahallelerinde devam edecek.

“Hemşehrilerimiz, hizmetin en güzeline layık”

Sahada çalışmaları inceleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, asfalt çalışmalarında öncelik sırasının altyapısı biten yollar olduğunu kaydederek, “Hedefimiz, yaklaşan kış mevsimi öncesinde ilçemizdeki yolların asfalt ve yama ihtiyaçlarını tamamlayıp vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu yollar sunmaktır. Bu çerçevede su, elektrik, doğalgaz, internet gibi çalışmalar nedeniyle bozulan sokaklarımızda asfalt yama işlemi yapıyoruz. Saha incelemelerimiz sırasında da ilçemizdeki eksiklikleri tespit ediyor, esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerine kulak veriyoruz. Hemşehrilerimizin ulaşım konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmaması için çaba gösteriyoruz. Ekiplerimiz, ilçemizin dört bir yanında özverili bir şekilde çalışıyor” dedi.