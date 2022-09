Toroslar’da 400 kişilik taziye evi hizmete açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesinde inşa ettiği ‘Sosyal Yaşam Merkezi’ bünyesinde yer alan 400 kişi kapasiteli taziye evini vatandaşların hizmetine sundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesinde inşa edilen ve eğitimden sağlığa, kültürel etkinliklerden sosyal hizmetlere kadar pek çok hizmet kalemini bünyesinde barındıran Sosyal Yaşam Merkezi, bölge halkının en önemli ihtiyaçlarından olan taziye evi ihtiyacına cevap veren önemli bir alanı barındırıyor. Vatandaşların kayıplarında ve acılı günlerinde, taziye ziyareti yapacak kişilerin misafir edileceği alan sıkıntısı yaşamaması adına hayata geçirilen ‘Taziye Evi’ 400 kişi kapasiteli. Çay ve su ikramının olduğu, kadın ve erkek için klimalı ayrı alanların olduğu taziye evinde, cenaze sahibi 3 gün taziye kabul edebiliyor. Ayrıca cenaze sahipleri, taziye yemeklerini de burada verebilecek.

“Taziye sahipleri 3 gün boyunca burada misafirlerini ağırlayabiliyorlar”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, taziye evinin özelliklerini anlatarak, “Burası Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi. Epeyce ince düşünülmüş bir tesis. Bu merkez bünyesinde bulunan taziye evinde cenaze sahiplerine hizmet veriyoruz. Cenaze sahipleri Alo 185 üzerinden talep oluşturup, bu hizmetimizden faydalanabiliyorlar. Erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı klimalı 2 büyük salonumuz var. Erkekler ve kadınlar için ayrı abdesthane, mescit, tuvalet ve mutfak mevcut. Taziye çadırı yerine böyle kurumsal bir mekan oluşturduk. Taziye sahipleri gelip, burada misafirlerini 3 gün boyunca ağırlayabiliyorlar. Klimalı ortam, suyumuz var, çayımız var. Misafirlerini bu şekilde ayarlayabiliyorlar. Yemeklerini de burada verebiliyorlar” dedi.

“Her imkanımız var, her şey yapılıyor, her ihtiyaç gideriliyor”

Taziye evinden yakın zamanda faydalanan Sadık Bağdaş ise “Böyle bir sistem kurduğu için Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ederim. Halk için iyi bir düşünce, memnuniyetimizi sunuyoruz” derken, Aysel Bağdaş da “Başkanımıza ilgi ve alakaları için çok teşekkür ederiz. Böyle bir yer düşündüğü için çok memnunuz. Her imkanımız var, her şey yapılıyor, her ihtiyaç gideriliyor. Hizmetleri daim olsun” diye konuştu.

Eğitimden kültürel hizmetlere kompleks bir yapı: Toroslar Sosyal Yaşam Merkezi

Geçtiğimiz yılın ortalarında bölge sakinlerinden gelen taziye evi talebi üzerine yapımına başlanan kompleks yapı; 6 mesleki eğitim atölyesi, 45 öğrenci kapasiteli okul öncesi eğitim birimi, 650 öğrenci kapasiteli kurs alanı, emekli evi ve 400 kişi kapasiteli taziye evini içerisinde barındırıyor. Tamamen bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan merkez; genç, yaş almış, kadın, erkek, çocuk ve özel gereksinimli bireylerin zaman geçirmek ve kendilerini geliştirebileceği önemli bir sosyal ve kültürel yapı olacak.