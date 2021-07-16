Toroslar’da 15 Temmuz anısına bisiklet yarışları yapıldı

Toroslar Belediyesinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlediği bisiklet yarışları, 16 kategoride 145 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Lisanslı sporculara ve halka açık olan yarışlar, Halkkent Mahallesi’nde bulunan 1000 Kişilik Spor Salonu ve Bocce Tesisi önündeki parkur alından başladı. 15 Temmuz Şehitleri anısına yapılan ve parkur uzunluğunun kategorilere göre belirlendiği yarışların startını Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz verdi. Başkan Yılmaz, sporculara tek tek başarılar dileyerek, "Sporun merkezi Toroslar’da hedefimiz, daha sağlıklı ve vizyon sahibi bir nesil yetiştirmektir. Hemşehrilerimizi sportif faaliyetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz şehitleri anısına organize ettiğimiz bu yarışlara katılan tüm sporcularımıza teşekkür ederim" dedi.

"Bisiklet kullanımını yaygınlaştıracağız"

Sağlıklı ve çevreci ulaşım şekli olan bisiklet kullanımını daha da yaygınlaştırmak adına bu tür spor organizasyonlarına önem verdiklerini ve bisiklet sporunda Mersin’den yeni şampiyonların çıkmasını istediklerini belirten Başkan Yılmaz, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlediğimiz yarışlarımızın yapıldığı bu parkuru antrenman sahası yapmayı ve diğer sportif etkinliklerimizde, okullar arası ve uluslararası şampiyonlarda da kullanmayı planlıyoruz. Amacımız, bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak" diye konuştu.

"Birincilik derecesini 15 Temmuz şehitlerine ithaf etti"

Yarışlarda, Yıldız Erkekler kategorisinde birinciliği elde eden lisanslı sporcu Arda Kaplan, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a bu organizasyonu düzenlediği için teşekkür ederek, devamını diledi. Kaplan, "Bisiklet yarışlarında Yıldız Erkekler kategorisinde birinci oldum. Bu birinciliğimi 15 Temmuz Şehitlerine ithaf ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışların ardından kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri, düzenlenen törenle takdim edildi.