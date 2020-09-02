Toroslar’a gençlik merkezi yapılacak

Toroslar Belediyesince gençlerin eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine cevap verecek tam donanımlı yeni bir gençlik merkezi ve spor tesisinin hayata geçirileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe sınırları içerisindeki taşınmazların Gençlik Merkezi ve Spor Tesisi yapılması amacıyla Genel Müdürlük adına Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisi konusu Eylül Ayı Belediye Meclisinde görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ülke genelindeki illerde hayata geçirdiği Gençlik Merkezi ve Spor Tesisi Projesini Toroslar’da yapmak istediklerini belirterek, desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Toroslar Belediyesi olarak spor alanındaki yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini belirten Yılmaz, "Hızla gelişen teknoloji ile artık çocuklarımız ve gençlerimiz, internete bağımlı hale gelmek üzere. Gençlerimizin kültürel gelişimine katkıda bulunacak ve spor yapmalarını sağlayacak tesisler oluşturmaya önem veriyor ve bu konuda yeni adımlar atıyoruz. Amacımız, geleceğimiz olan gençlerimizi her alanda donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı, Cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmektir. İnşallah bu yeni projeyi de en kısa zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

Eylül Ayı Meclis Toplantısında, ’Toroslar III. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ilişkin Plan ve Bütçe, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Gençlik ve Spor, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının ortak raporu da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Ekim ayında yapılacak meclis toplantı günü ise 1 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14.00 olarak belirlendi.

"Şehitlerimizin ruhu şad olsun"

Başkan Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda Hakkari Şemdinli’de tatbikat esnasında şehit olan Sözleşmeli Er Yusuf Yıldırım’a ve Ağrı Doğubeyazıt’ta çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin’e Allah’tan rahmet, ailelerine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileğinde de bulundu.