Toroslar zabıtasından fırınlara hijyen denetimi

Toroslar Belediyesi, korona virüsün yayılmasını önlemek ve halk sağlığını korumak için gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini daha da yoğunlaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı fırın, pastane ve unlu mamul imalatı yapan iş yerlerinde düzenli olarak ekmek gramajı ve hijyen denetimi yapıyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri salgının yayılmasını önlemek için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede fırınları denetleyen ekipler, maske, mesafe ve temizlik kontrolünün yanı sıra çalışanların bone ve eldiven kullanıp kullanmadığını da inceledi. Ekipler, vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle ülke genelinde alınan yeni tedbirleri de hatırlatarak esnaf ve vatandaşı bilgilendirirken, uyarılarda da bulunuyor.

"Sağlığımız için tedbirlere uyalım"

Pandemi sürecinin en başından bu yana tedbirleri en üst seviyede tuttuklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, zabıta ekiplerinin saha denetimlerini periyodik olarak sürdürdüğünü söyledi. Yılmaz, "Bu denetimlerdeki amacımız, kurallara uyulmasını sağlayarak el birliğiyle bu süreci atlamak. Hemşehrilerimizin daha sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşmasını sağlamak adına ilçemiz genelinde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. İlçemizdeki işletmeler genel olarak kurallara uyuyor. Kurallara uyan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Yeter ki tedbiri elden bırakmayalım" dedi.