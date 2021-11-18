Toroslar Yarı Maratonu heyecanı Mersin’i sardı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, 21 Kasım Pazar günü düzenleyeceği “Toroslar Uluslararası Yarı Maraton’un” kayıtları, kent merkezinin dört bir yanında kurulan stantlarda devam ediyor.

Sporcular ve vatandaşlar yarı maratona yoğun ilgi gösteriyor. Dünyanın birçok yerinden binlerce yerli ve yabancı sporcunun buluşacağı yarı maraton heyecanı Mersin’i sardı. 21 kilometre uzunluğundaki yarı maratonun yanı sıra 10 kilometrelik koşu, 3 kilometrelik halk koşusu, 200 metre özel sporcular, 100 metre çocuk maratonu olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilecek yarışlara katılmak isteyen sporseverler, ’toroslaryarimaraton.com’ adresinden ve Toroslar Belediyesi’nin yarı maraton stantlarından koşularla ilgili bilgi alabilir ve kayıtlarını yaptırabilirler.

21 Kasım Pazar günü saat 09.00’da Çağdaşkent Mahallesi’nde bulunan Toroslar Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu, “Toroslar’ı Koşarak Keşfet” ve “Toroslar’a Koş” sloganıyla düzenlenecek.

Kent merkezinde kurulan stant noktaları ise şöyle, Toroslar Belediyesi Hizmet Binası, Toroslar Kaymakamlığı, KYK Erkek Yurdu, KYK Kız Yurdu, Atatürk Caddesi, Yaşat İşhanı, Hastane Caddesi Metropol, Adnan Menderes Bulvarı Galatasaray Meydanı, Mersin Palm City AVM, Mersin Sayapark AVM, Mersin Forum AVM, Mersin Marina, Kushimoto Sokağı, Mersin Üniversitesi BESYO, Toros Üniversitesi Bahçelievler ve 45 Evler Kampüsü.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu’nun milli atletlerin yanı sıra dünyadaki atletlerden de yoğun ilgiyle takip edilen bir spor organizasyonu olduğunu söyledi. Sporu hayatlarının daima bir parçası haline getirmek amacıyla bu faaliyetlere önem verdiklerini kaydeden Yılmaz, "Mersin’in ve Toroslar’ın güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirmeyi amaçladığımız Yarı Maratona herkesi davet ediyorum. 21 Kasım Pazar günü saat 09.00’da Toroslar Cumhuriyet Meydanımızda buluşalım. Toroslarımızı koşarak keşfedelim” dedi.