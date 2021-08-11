Toroslar Uluslararası Yarı Maratonunun başlangıç çivisi çakıldı

Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu parkurunun ilk resmi başlangıç çivisi çakıldı. 21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşecek yarı maratonun hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, organizasyona binlerce sporcu katılacak. Yarışlarda sporcular, 10 kilometrelik ve 21 kilometrelik parkurda koşarak dereceye girebilmek için ter dökecek.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenleyeceği Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu ile binlerce yerli ve yabancı sporcuyu ilçede ağırlayacak. Mersin Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, paydaş kurum ve kuruluşların desteğiyle 21 Kasım 2021’de gerçekleşecek Yarı Maratonda, 7’den 70’e herkes maraton coşkusunu yaşayacak.

Parkurun başlangıç çivisi çakıldı

Toroslar Uluslararası Yarı Maratonunun başlangıç ve bitiş noktaları, Türkiye Atletizm Federasyonunca görevlendirilen sertifikalı parkur ölçümcüleri tarafından belirlendi. Parkurun uluslararası standartlara uygun ölçümleri yapıldı ve başlangıç çivisi çakıldı.

"Toroslarımızda binlerce sporcuyu buluşturacağız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede spor turizminin geliştirilmesi noktasında Toroslar Yarı Maratonunun önemli bir adım olduğunu söyledi. 21 Kasım’da ilkini düzenleyecekleri yarı maratonu geleneksel hale getirmeyi planladıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, "İlçemizin ve şehrimizin tanıtımına da büyük katkısı olacak Toroslar Yarı Maratonunda geri sayım başladı. Dünyanın birçok yerinden kentimize gelecek sporseverleri Toroslarımızda ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toroslar’da 7’den 70’e herkes koşacak. Toroslar Belediyesi olarak ilçemizin adını uluslararası organizasyonlarla duyurmaya devam edeceğiz. Amacımız, sporu daha geniş kitlelere ulaştırmak" diye konuştu.