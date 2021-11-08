banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

’Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu’nda geri sayım başladı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin 21 Kasım’da düzenleyeceği ’Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu’nda geri sayım heyecanı başladı. Bu yıl ilk kez düzenlenecek maratona, binlerce yerli ve yabancı sporcu katılacak.

MERSİN 08.11.2021, 15:25
’Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu’nda geri sayım başladı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin 21 Kasım’da düzenleyeceği ’Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu’nda geri sayım heyecanı başladı. Bu yıl ilk kez düzenlenecek maratona, binlerce yerli ve yabancı sporcu katılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarı maratonun hazırlıklarını tüm hızıyla sürerken, sporseverlerin buluşma noktası olan ’İstanbul Maraton ve Spor Fuarı’nda Toroslar Belediyesinin stanttı yoğun ilgi gördü. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 3 gün boyunca gerçekleşen fuarda ’Toroslar Yarı Maratonu’nun tanıtımı yapılırken, yarışta koşmak isteyenlerin kayıtları da alındı. Spor camiasına Mersin’in lezzetlerinden cezerye de ikram edildi.

"Spor, birleştirici güce sahip"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, stantta ziyaretçileriyle yakından ilgilendi, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Fuarda yer alan stantları da ziyaret eden Başkan Yılmaz, sporun birleştirici bir güce sahip olduğunu belirterek, “İlçemizde gerçekleştireceğimiz maraton öncesi ’İstanbul Maraton ve Spor Fuarı’nda yer aldık. Bu organizasyona katılarak Toroslarımızın ve Mersinimizin tanıtımını yaptık. Amacımız, ’Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu’nu daha üst seviyelere taşımak. Spor, ülkemiz için önemli bir değer. Birleştirici bir güce sahip olan bu değer için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

"Yarı maratona çok iyi hazırlandık"

“Tüm sporcularımızı ve vatandaşlarımızı ’Toroslar Uluslararası Yarı Maraton’a bekliyoruz” diyen Yılmaz, “Mersin’de bir maraton geleneği vardı. Biz de bunu devam ettirme çabasındayız. Alt yapı ve teknik olarak çok iyi hazırlandık. Maratonu farklı kategorilerde gerçekleştireceğiz. Profesyonel sporcuların yanı sıra gençler ve yaşlılarımız için daha kısa mesafeli kategorilerimiz var. Burada önemli olan dünyanın birçok yerinden insanlarımızın yarışlara katılmasıdır. Kentimizin tanıtımının yanı sıra çocuklarımızın ve gençlerimizin spora ilgi duyması için çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 21 Kasım’da gerçekleştireceğimiz maratona davet ediyoruz. İstanbul Maraton ve Spor Fuarı’nda da standımıza olan ilgiden çok memnun olduk. 0’dan 2500 metreye çıkan bir coğrafyaya sahibiz. Bu coğrafyadaki güzellikleri tüm dünyayla paylaşmak bize heyecan veriyor” diye konuştu.

Sporun önde gelen isimlerinden övgü

İstanbul’daki fuarda, Toroslar Belediyesinin standını TRT Spor Yorumcuları Ceyla Büyükuzun, Alp Pehlivan ve Veli Yiğit, spor spikeri Emre Tilev, maratonda Türk atletizminin efsane ismi Mehmet Terzi ve sporseverler de ziyaret etti. Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu’nun heyecanına ortak olan sporun önde isimleri, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a spora ve sporcuya sunduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6