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Toroslar Uluslararası Yarı Maratonunda geri sayım başladı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin 21 Kasım Pazar günü düzenleyeceği Toroslar Uluslararası Yarı Maratonunda geri sayım başladı. Beş kategoride düzenlenecek yarı maratona katılım için kayıtlar devam ederken, şu ana kadar 2 bin 960 kişi koşu için başvuru yaptı. Yarı maratonda 9 ülkeden 38 yabancı profesyonel sporcu da ter dökecek.

MERSİN 19.11.2021, 13:39
Toroslar Uluslararası Yarı Maratonunda geri sayım başladı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin 21 Kasım Pazar günü düzenleyeceği Toroslar Uluslararası Yarı Maratonunda geri sayım başladı. Beş kategoride düzenlenecek yarı maratona katılım için kayıtlar devam ederken, şu ana kadar 2 bin 960 kişi koşu için başvuru yaptı. Yarı maratonda 9 ülkeden 38 yabancı profesyonel sporcu da ter dökecek.

Toroslar Belediyesi, bu yıl ilk kez “Toroslar’a Koş” sloganıyla düzenleyeceği Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yerli ve yabancı binlerce sporcunun buluşacağı yarı maraton, 21 kilometre uzunluğundaki yarı maratonun yanı sıra 10 kilometrelik koşu, 3 kilometrelik halk koşusu, 200 metre özel sporcular, 100 metre çocuk maratonu olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilecek. Yarı maratona kayıtlar da devam ediyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tanıtım toplantısı düzenleyerek Toroslar Uluslararası Yarı Maratonunun ayrıntılarını anlattı. Bir otelde düzenlenen toplantıya, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, üniversitelerin temsilcileri, oda başkanları ve koşuya katılacak yerli ve yabancı sporcular katıldı.

“Heyecanlıyız, güçlüyüz”

Başkan Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, yarı maratonla Toroslar’da her zamanki gibi bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, daha önce de birçok spor etkinliği düzenlediklerini söyledi. Bu ilkleri Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu ile taçlandırmak niyetinde olduklarını vurgulayan Yılmaz, “Heyecanlıyız, güçlüyüz. Motivasyonumuz çok yüksek. Güzel şeyler, yeni şeyler yapmak, sporda buluşmak, gençlerimizi, her yaştan vatandaşlarımızı sporda buluşturmak azminde ve iradesindeyiz” dedi.

Yarı maraton için uzun süredir emek verdiklerini dile getiren Yılmaz, dünyada her yıl çok sayıda maraton düzenlendiğini, Türkiye’de de birçok ilde belediyelerin maraton yarışları gerçekleştirdiklerini anlattı. Yılmaz, “Çin’de yılda bin 200 maraton ve yarı maraton; Almanya’da yıla 8 bin yol koşusu yapılıyor. Fransa’da bu sayı yılda 6 bin 500 civarında. Bizim ülkemizde bu sayı çok daha aşağılarda. Biz de bu sayının artmasına katkıda bulunmak noktasında Mersin Valiliğimiz himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz desteği ve işbirliğiyle bu maratonu gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Dünyanın değişik ülkelerinden çok sayıda uluslararası sporcu kayıt yaptırdı”

Yarı maratonun kategori ve mesafelerine ilişkin de bilgi veren Yılmaz, “Yarı maratonumuz 21 kilometre olmak üzere kadınlar ve erkeklerde değişik yaş gruplarına göre kategoriler belirledik. Startı hep beraber vereceğiz. Yarışın sonunda kategorilere göre derecelendirmeler yapacağız. Ayrıca 10 kilometre koşumuz, 3 kilometre halk koşumuz, 300 metre özel sporcular koşumu ve 100 metre çocuk koşumuz var. Vali Yardımcımız İbrahim Küçük de sporla ilgileniyor ve 21 kilometre yarı maratona katılacak ve hatta belki derece yapacak. Kenya’dan da bir sporcumuz şu anda aramızda. Dünyanın değişik ülkelerinden çok sayıda uluslararası sporcu kayıt yaptırdı, büyük bölümü de koşuya katılacak. 3 kilometrelik halk koşumuzu protokol üyelerimiz ve yürütme kurulu üyelerimizle birlikte başlatacağız. İşin bir profesyonel yönü var uluslararası atletizm açısından, çünkü bu yarışlar kayda geçecek; bir de Toroslarlıya ve Mersinliye dokunan tarafı var. her ikisi de önemli ama burada asıl önemli olan maraton heyecanını çocuklarımız ve gençlerimizden yaşlılarımıza kadar tüm kentin yaşaması. Yarışlara katılacak 74 yaşında ve 89 yaşında büyüklerimiz var” ifadelerini kullandı.

“Startı saat 09.00’da vereceğiz”

Pazar günü sabah saat 09.00 yarı maraton startını Çağdaşkent Mahallesindeki Toroslar Cumhuriyet Meydanından vereceklerini belirten Başkan Yılmaz, 10 kilometre koşusunun saat 09.15’te, 09.30’da 100 metre çocuk koşusunun, 09.45’te özel sporcular koşusunun, 10.30’da halk koşununun başlayacağını söyledi. Ödül töreninin de yarışın başladığı Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirileceğini ifade eden Yılmaz, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de yer aldığı Onur Kurulu ile bir Yürütme Kurulu oluşturduklarını aktardı.

“Şu ana kadar 2 bin 960 kişi kayıt yaptırdı”

Koşu güzergahlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi de veren Başkan Yılmaz, yarı maratonda her kategoride farklı ödüller belirlediklerini ve toplamda 191 bin 700 lira nakit ödül vereceklerini de söyledi. Yarı maratona kayıtların halen devam ettiğini dile getiren Yılmaz, “Şu ana kadar 21 kilometre için 420, 10 kilometre için 994, halk koşusu için bin 272, çocuk kategorisinde 246, özel sporcular kategorisinde 30 olmak üzere toplam 2 bin 960 kişi kayıt yaptırdı. Birçok vatandaşımız da kayıt yaptırmaya gerek duymuyor, ‘ben yarışlara gelir katılırım’ diyorlar. Katılımın güzel olacağını düşünüyoruz. Yarı maratonumuza ayrıca 9 ülkeden 38 yabancı profesyonel sporcu da katılacak. Hem profesyonel hem de diğer kategorilere katılımlar gayet yeterli. Biz de memnunuz ve mutluyuz” dedi.

“Yarı maratonumuzu kentimizde bir şölen haline getirmek istiyoruz”

Yılmaz, yarı maraton kapsamında bugünden itibaren iki gün boyunca birçok etkinlik de düzenleyeceklerini dile getirerek, “Yarı maratonumuzu kentimizde bir şölen haline getirmek istiyoruz. Güzellikler oluşturmak istiyoruz ve bu güzelliklere vatandaşlarımızın da katılmasını, hep birlikte bir şeyler yapma heyecanını ve ruhunu yaşamalarını istiyoruz. bu nedenle maratonumuzu değişik etkinliklerle kentimize yaydık” diyerek, Mersinlileri yarı maraton heyecanını yaşamaya davet etti.

Başkan Yılmaz, konuşmasının sonunda, yarı maratonda koşacak Kenya’dan gelen sporcu ile Türk atletler 74 yaşındaki Ahmet Kahveci ve 89 yaşındaki Abdullah Emir’i katılımcılara tanıttı.

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