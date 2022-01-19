Toroslar Karfest geri dönüyor

2020 yılında büyük bir ilgiyle gerçekleşen, pandemi nedeniyle ara verilen Toroslar Kar Festivali’nin ikincisi, 29-30 Ocak 2022 tarihinde Arslanköy’de yapılacak.

Toroslar’ın 1453 rakımlı Arslanköy Yaylası’nda kar festivali düzenleyerek, Mersin’in yanı sıra Çukurova bölgesinde bir ilki gerçekleştiren Toroslar Belediyesi, festivalin ikincisine hazırlanıyor. Kış turizminin ve sporlarının Toroslar’da da yapılacağının en güzel örneği olan festival, 29 Ocak Cumartesi ve 30 Ocak Pazar günü yine Arslanköy Yaylasında gerçekleşecek. İlkinde yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı festival, ikinci yılında da büyük coşkuya sahne olacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar’ın kış turizmi konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, kar festivalini geleneksel hale getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Festivalin, çocuk, genç, yaşlı herkes tarafından büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Yılmaz, "Toroslarımızın zirvesinde kar festivali düzenleyerek, Mersin’in yanı sıra Çukurova bölgesinde bir ilki yaşattık. Arslanköy Yaylamızda hemşehrilerimizle buluşturduğumuz ve il dışından da birçok misafiri ağırladığımız festival ile kentimizde kış turizmi ve sporları konusunda bir çığır açtık. Pandemi dolayısıyla ara verdiğimiz festivalimizin ikincisini gerçekleştirecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kar Festivalimizi inşallah 29 Ocak Cumartesi ve 30 Ocak Pazar günü yine hemşehrilerimizle buluşturacağız" diye konuştu.