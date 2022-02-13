Toroslar ’Kaf Festivali’ ile renklendi

Mersin’de ilk kez Toroslar Belediyesince düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ’Toroslar Kar Festivali’, ikinci gün gerçekleştirilen bir birinden güzel etkinliklerle sona erdi.

Toroslar’ın 1453 rakımlı Arslanköy Yaylasında düzenlenen festivale, Mersin ve ilçelerinin yanı sıra bölgedeki bir çok ilden yoğun katılım olurken, binlerce kişi Toroslar’ın kartpostallık manzarası eşliğinde yamaç paraşütü, snowboard ve kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

Mersin’in her noktasında festivale katılmak isteyen vatandaşlar için 145 araç kaldırıldı. 7’den 70’e herkes festival alanında karın tadını doyasıya çıkardı. Festivale katılanlar, kış sporlarının yanı sıra gün boyu DJ performansı, voleybol, buz hokeyi ve halat çekme, kardan adam yarışması, dans, zumba, step aerobik gösterileri ile hafta sonunu dolu dolu geçirdi. Bölge esnafı da açılan stantlarda birbirinden lezzetli yöresel ürünlerinin tanıtımını ve satışını yaptı.

Katılımcılar sürprizlerle karşılaştı, eski kış günleri hatırlandı

Beyaz örtüyle kaplanan Toroslar’ın zirvesi, kırmızı kalplerle süslendi. Ücretsiz internet hizmetinin verildiği festival alanında ’Toroslar KarFest’ etiketiyle kardan adam, kardan anne ve kardan çocuktan oluşan dev kardan aile ise fotoğrafların parçası oldu. Tahta tahterevalli ve ’Sevgililer Günü’ temasıyla süslenen salıncaklar da çocuk ve gençlerin yanı sıra büyüklerin de yoğun ilgisini gördü ve herkesi eski günlere götürdü.

Festivalde kardan adamlar yarıştı

Festivalde kardan adamlar yarıştı. Katılımcılar, en güzel kardan adamı yapabilmek için hünerlerini sergiledi. Yarışmada dereceye girenler, kupalarını Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın elinden aldı. Başkan Yılmaz, dereceye girenleri tebrik ederek, festivale olan yoğun ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

"Kar berekettir”

Başkan Yılmaz, Mersin’de bir marka olan ’Toroslar 2. Kar Fesitvali’nin ikinci gününde coşkunun daha da arttığını belirterek, “Kar berekettir. Geçtiğimiz haftalarda ilçemizin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı yaşandı. Bugün de bu güzel havada Toroslarımızın zirvesinde 2. Kar Festivalimizi yapmanın, birlik ve beraberliğimizin en güzel fotoğraf karesini vermenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.