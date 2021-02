Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinden ‘Flört Şiddeti’ semineri

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi bünyesindeki Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin alanında uzman psikologları tarafından "Flört Şiddeti" semineri düzenlenerek, "Şiddet varsa, sevgi yoktur" mesajı verildi.

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitlik Şartını imzalayarak önemli bir adım atan Toroslar Belediyesi, bu konudaki farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin alanında uzman psikologları tarafından "Flört Şiddeti" semineri düzenlendi. Toplum sağlığının korunmasının ön planda tutulduğu seminer ile bireylerin bu yönde farkındalık kazanması amaçlandı.

Yunus Emre Kültür Merkezinde Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi Psikoloğu Esra Gün tarafından verilen seminerde, flört şiddetinin ne olduğu, nedenleri, şiddet döngüsü ve sürecinin nasıl ilerlediği konuları ele alındı. Psikolog Gün, sinevizyon eşliğinde yaptığı sunumunda, şiddetin herkesin aklına geldiği gibi sadece zarar verme eylemi olmadığına dikkat çekerek, "Evli, bekar, partneri olan ya da olmayan herkese flört şiddetinden bahsedebiliriz. Bu eğitim semineri ile bir farkındalık oluşturmak istedik. Flört şiddetini, psikolojik sözel, sanal, cinsel, ısrarcı takip ve fiziksel olarak ayırabiliriz. Yapılan araştırmalara göre flört şiddetinin en yoğun yaşandığı dönemin 16-24 yaş aralığı olduğu belirtiliyor" diye konuştu.

"Şiddetin her türlüsüne karşıyız"

İnsan odaklı yönetim anlayışıyla çalıştıklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise "Tek temennimiz bu güzel ilçemizde hep birlikte huzur ve refah içerisinde yaşamak. Şiddetin her türlüsüne karşı olan bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimiz ile toplumun her kesimine hitap ederek, psikolojik ve kişisel gelişim konularında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlayan çalışmalarımızla her zaman hemşehrilerimizin yanında olacağız. Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmayı hedefliyoruz" dedi.