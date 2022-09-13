Toroslar Emekli Evi misafirlerini ağırlamaya başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, her yaştan her kesime yönelik hayata geçirdiği projelerden birisi olan ‘emekli evi’, Toroslar ilçesinde de faaliyete geçti. Yaş almış vatandaşların hayatına huzurlu, sağlıklı, aktif ve mutlu bir şekilde dokunmanın hedeflendiği emekli evine üye vatandaşlar ise verilen hizmetten oldukça memnun.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘yaşlı dostu kent’ şiarı ile ilk olarak Yenişehir ilçesinde açılan, ardından Tarsus’ta da yoğun ilgi gören emekli evinde çalışmalar hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Psikologlarından Başak Gökdal Bayraktar, emekli evi projesinin amacının, yaş almış vatandaşların aktif ve sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmek ve yaşam kalitelerini yükseltmek olduğunu söyledi. Yenişehir ile Tarsus’ta hizmet veren ve önümüzdeki günlerde Toroslar ilçesinde de faaliyete geçecek olan emekli evinin, bu amaç doğrultusunda üyelerine çeşitli kurslar, el sanatları, briç kursları, kültürel ve sosyal geziler ile psikolojik danışmanlık hizmetleri vereceğini söyleyen Bayraktar, “55 yaş ve üzerindeki tüm emekli vatandaşlarımız, Mersin ilinde ikamet ediyor olmak koşuluyla bu hizmetimizden yararlanabilecekler. Aynı zamanda üyelerin eşleri de bu hizmetten yararlanabiliyor. Geziler, sosyal kültürel faaliyetlerin yanı sıra, gelip kitap ve gazetelerini okuyabilecekleri, bu süre içerisinde de ücretsiz olarak çay içip sohbet edebilecekleri bir ortam hazırladık” dedi.

“En mutlu olduğum yıllar, son 2-3 yıl”

Toroslar ilçesinde yaşadığını ve Yenişehir emekli evine sürekli gittiğini söyleyen Hüseyin Güler isimli vatandaş, verilen hizmetten çok memnun olduğunu belirterek, “Benim gerçekten vakit geçirecek, oyalanacak yerim yoktu. Kıraathanelere gitmem, astımım var, sigara dumanı dokunuyor. Oyun hastalığım, içkim, kumarım yok, burası tam benim yerim. Arkadaşlarımla oturup sohbet-muhabbet edip, kitabımızı gazetemizi okuyup, çok güzel zaman geçiriyorum. Diyebilirim ki, benim en mutlu yıllarım son 2-3 yıldır. Bu Emekli Evi kuruldu kurulalı çok mutluyum” diye konuştu.