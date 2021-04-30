Toroslar EDAŞ Mersin’deki bakım ve yatırımlarına devam etti

Toroslar EDAŞ’ın, Mersin’de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2021 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdüğü bildirildi.

Toroslar EDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, Mersin’de hizmet verilen 10 bin 150 trafo ve 21 bin 998 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları devam etti. Bu kapsamda, daha aydınlık bir Mersin için Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut’ ta 5 bin 212 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 46 pano ile 15 trafo ve 13 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 132 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ 2021 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi. Hizmet bölgesinde yer alan Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis’teki müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla 2021 yılının ikinci çeyreğinde de toplam 278 kilometrelik hat bakımı yapılmasını planlayan Toroslar EDAŞ, bölgesinde 40 bin 92 adet aydınlatma armatürünün montajının yanı sıra 2 bin 796 adet elektrik panosu, 2 bin 515 adet trafo merkezi ve 214 adet dağıtım merkezi montajını da gerçekleştirecek.

Toroslar EDAŞ’ın Mersin’de bakım ve yatırım çalışmalarını hız kesmeden süreceği belirtildi.