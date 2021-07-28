Toroslar EDAŞ Mersin’de bakım ve yatırımlarına devam ediyor

Toroslar EDAŞ, Mersin’de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2021 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Mersin’de hizmet verilen 11 bin 94 trafo ve 31 bin 305 kilometre uzunluğunda hatta sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yılın ilk yarısında da devam etti.

Daha aydınlık bir Mersin için hizmet verilen 13 ilçede 6 bin 722 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 80 pano ile 130 trafo ve 118 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 400 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Toroslar EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Mersin’de hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 174 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden ekipler, kentte bin 326 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 66 elektrik panosu ve 27 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ, 2021 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.