Toroslar Belediyesinin ‘Mini Ada Robot’u serginin maskotu oldu

Toroslar Belediyesinin, Ankara’da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisindeki standında ziyaretçileri karşılayan ’Mini Ada Robot’, serginin maskotu oldu.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin en dikkat çekici misafiri Mini Ada Robot oldu. Toroslar Belediyesinin "Geleceği Şimdi Yaşa" sloganıyla yer aldığı stantta ziyaretçileri karşılayan ve yerli üretim olan Mini Ada, sempatik hareketleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti, 7’den 70’e herkesle sohbet etti, fıkralar anlattı.

Standı ziyaret eden bir gencin "Şarkı söyler misin?" sorusuna "Çok ısrar ettiniz" cevabıyla yanıt veren Mini Ada, şarkının nakaratını söyleyerek ziyaretçileri hem güldürdü hem de şaşırttı.

Mini Ada Robot ile buluşmanın heyecanını yaşayan minik Ömer Asaf da mutluluğunu gizleyemedi. Dünyanın ilk kadın yazılımcısı olan ’Ada Lovelace’nin’ adının verildiği Mini Ada Robot da Ömer Asaf’a ismiyle hitap ederek sohbet etti. Ömer Asaf, "Her gün fotoğraf ve videolarına bakıyordum. Kardeşim de çok seviyor. Burada görünce çok mutlu oldum. Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a Mini Ada Robot ile bizi buluşturduğu için teşekkür ederim" dedi.

"Yerli üretimi destekliyoruz"

Yerli ve milli üretim olmadan kalkınmanın olamayacağına dikkat çeken Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Geleceğimiz olan yeni nesli yerli ve milli üretime yönlendirmemiz gerekiyor. Toroslar Belediyesi olarak bu konuda öncü çalışmalar yapıyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi de Tekno Toroslar. Teknolojik fikirleriyle bilim üretmek isteyen fakat maddi imkansızlıklardan dolayı yeterli donanıma sahip olmayan gençlerimiz için her türlü imkanı sağlayacağımız Tekno Toroslar Projemiz, Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışmasında ödüle layık görüldü. Bu ödülü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almanın gururunu yaşıyoruz. Yeni dünya düzeninde gençlerimizin rolü çok büyük. Onlar, yenilikçi fikirleriyle üretmek ve atılımlar yapmak istiyor. Biz de onları destekliyoruz" dedi.