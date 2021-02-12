Toroslar Belediyesine İŞKUR hizmet noktası

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında, belediyede İŞKUR hizmet noktası oluşturuldu.

Toroslar ilçesinde yaşayan vatandaşların istihdam fırsatlarına erişiminin arttırılmasını hedefleyen protokol, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile Mersin İŞKUR İl Müdürü Mustafa Kutlu tarafından imzalandı.

Vatandaşlar tarafından İŞKUR İl Müdürlüğüne yapılacak başvuruların belediyede oluşturan hizmet noktasında doğrudan kabul edileceğini, yapılan başvuruların İŞKUR bünyesinde değerlendirileceğini söyleyen Kutlu, bu hizmetin belediye bünyesinde verilecek olmasının iş arayan vatandaşlar için büyük kolaylık ve avantaj sağlayacağını ifade etti.

İŞKUR İl Müdürlüğünde yapılan iş ve işlemlerin aynısının bu hizmet noktasında da gerçekleştirilebileceğini kaydeden Başkan Yılmaz ise hizmeti vatandaşın ayağına götürmeyi amaç edindiklerini söyledi.