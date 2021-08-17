Toroslar Belediyesinden üniversite adaylarına tercih danışmanlığı hizmeti

Toroslar Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren gençlere tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, YKS’ye giren üniversite adaylarının eğitim hayatlarının en önemli kararını verme noktasında da yanlarında oluyor.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üniversite tercihlerini en doğru şekilde yapmak isteyen adaylar, Yunus Emre Kültür Merkezinde bulunan Gönül Bağı Kadın Danışma Birimine gelerek, alanında uzman psikologların desteğiyle tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti alıyor.

"Adaylar, severek yapabilecekleri mesleği seçmeli"

Adayların tercih işlemleri tercih robotu kullanılarak gerçekleştirilirken, stresli geçen bu süreçte gençlere psikolojik destek de sağlanıyor.

Gönül Bağı Kadın Danışma Biriminde görevli Uzman Psikolog Yeşim Arslan, üniversite adaylarına, arkadaş, aile ya da çevreleri tarafından baskı altında kalmadan kendi ilgi, yetenek ve becerilerine göre severek yapabilecekleri mesleği seçmeleri konusunda tavsiyelerde bulunduklarını söyledi. Psikolog Arslan, bu süreçte yaşanan kaygı, stres ve kararsızlık durumlarının tercih yapan bütün öğrencilerde oldukça normal bir duygu durum olduğuna vurgu yaparak, ailelerin çocuklarının karar verme sürecinde yanında olmalarının önemine de dikkat çekti.

20 Ağustos Cuma gününe kadar 13.00-16.00 saatleri arasında verilecek rehberlik hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenciler, 444 41 33 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecekler.

"Geleceğimizin teminatı gençlerimizin her zaman yanındayız"

Eğitim ve öğretime verdikleri desteğin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını kaydeden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Üniversite tercih dönemi gençlerimiz için çok önemli. Toroslar Belediyesi olarak, uzman psikologlarımız eşliğinde gençlerimizin üniversite tercihlerini en doğru şekilde yapabilmeleri için ücretsiz rehberlik hizmeti veriyoruz. Onların hedefledikleri üniversitelere yerleşmeleri ve hayal ettikleri mesleğe kavuşmaları en büyük arzumuz. Üniversiteye uğurlayacağımız tüm gençlerimizin başarıları bizim için gurur kaynağı olacak. Gençlerimizden isteğimiz ise kendileri için bir hedef koymaları ve o hedefe ulaşmak için azimle çalışmalarıdır" diye konuştu.