Toroslar Belediyesinden şehit ve gazi yakınlarına kalp taraması

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 29 Eylül Dünya Kalp Gününde şehit ve gazi yakınlarını sağlık taramasından geçirdi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Şehit ve Gazi Aileleri Hizmetleri Şefliği ile birlikte gerçekleştirilen sağlık kontrolünde; ilçede yaşayan şehit ve gazi yakınlarının ikametlerine ambulans desteği sağlanarak ateş, tansiyon ve şeker ölçümü yapıldı, kalp grafiği çekildi.

Ücretsiz sağlık taramasından geçen şehit ve gazi yakınları, uygulamadan çok memnun olduklarını ifade ederek, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a ve ekibine teşekkür etti.

"Halkımızın sağlığı önceliğimizdir"

Başkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Halkımızın sağlığı önceliğimizdir. Doktorlarımızın tavsiyelerine göre belirli bir yaşın üstüne çıkan ve kalp hastalığı riski taşıyan insanların düzenli olarak kontrolden geçmesi gerekir. Korona virüsle mücadele ettiğimiz bu dönemde sağlığın her şeyin üstünde olduğunu hep birlikte gördük. Toroslar Belediyesi olarak Dünya Kalp Gününde ilçemizde yaşayan şehit ve gazi yakınlarımızı sağlık taramasından geçirdik. Şehitlerimize duyduğumuz minneti, onların bize emaneti olan ailelerine ve gazilerimize yalnız olmadıklarını hissettirmekle mümkün" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde verdikleri hasta nakil ve ambulans hizmetiyle ilçede ikamet eden yatağa bağımlı hastaları evlerinden alıp sağlık kuruluşlarına nakil desteği sağladıklarını da kaydetti.