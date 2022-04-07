Toroslar Belediyesinden Ramazan denetimi

Toroslar Belediyesi, Ramazan ayında ilçe genelinde fırın, market ve semt pazarlarına yönelik fahiş fiyat, gramaj ve hijyen denetimlerini sıklaştırdı.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde, fırın ve unlu mamul imalathanelerinde üretilen ekmek ve pidelerin gramajları ile semt pazarlarında satış yapan pazarcı esnafının kullandığı teraziler kontrolden geçirildi. Denetimlerde, vatandaşların özellikle Ramazan ayında sofralarından eksik etmediği pidelerin sağlıklı koşullarda üretilip üretilmediği titizlikle incelendi.

“Denetimlerimiz devam edecek”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, amaçlarının gıda ürünlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde vatandaşlara ulaştırılması olduğunu söyledi. Sağlıklı ve kaliteli gıda üretiminin büyük önem taşıdığını belirten Başkan Yılmaz, “Ramazan denetimlerimiz çerçevesinde ekmek ve pide üretimi yapan fırınlarımızı titizlikle inceliyoruz. Semt pazarlarımızda gerekli kontrolleri yapıyoruz. İlçe esnafımızın bilinçli olduğunu ve kurallara uyduğunu görüyoruz. Bu duyarlılık için esnafımıza teşekkür ederiz. Vatandaşlarımız, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşırlarsa belediyemizin 0324 322 7200 numaralı telefonundan zabıta ekiplerimize ulaşabilirler. Denetimlerimiz devam edecek” diye konuştu.