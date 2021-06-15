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Toroslar Belediyesinden personele eğitim desteği

Toroslar Belediyesi ile özel bir kolejin lise ve ortaokulu arasında eğitim protokolü imzalandı.

MERSİN 15.06.2021, 15:32
Toroslar Belediyesinden personele eğitim desteği

Toroslar Belediyesi ile özel bir kolejin lise ve ortaokulu arasında eğitim protokolü imzalandı.

Eğitim hizmetinde indirim sağlayan protokolde imzaları Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile Okul Müdürü Mustafa Çınar attı. İmzalanan protokol çerçevesinde, belediye personelinin ve birinci derece yakınlarının çocukları, kayıtlarda yıllık eğitim ücretleri üzerinden yüzde 25 ile 35 arasında uygulanacak indirimden faydalanabilecek.

"Eğitim önceliğimiz"

2021-2022 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Yılmaz, "Eğitim önceliğimiz. Belediye çalışanlarımızın çocuklarının eğitimi için bu protokolü imzaladık. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Okul Müdürü Mustafa Çınar da Toroslar Belediyesi ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, eğitim ve öğretime yönelik yaklaşımı ve sunduğu hizmetlerden dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür etti.
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