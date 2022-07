Toroslar Belediyesinden özel bireylere kuaför hizmeti

Toroslar Belediyesinin Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) bünyesindeki Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Kurslarına katılan kursiyerler, usta öğreticilerinin gözetiminde özel bireylerin saç ve kişisel bakımlarını yaptı.

Evlerinden güvenle alınarak kişisel bakımları yapılan özel bireylerin mutlulukları ise gözlerine yansıdı. Saçları kesilen 11 yaşındaki fiziksel engelli Beyza ise Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederek, sevincini paylaştı. Bünyesindeki Engelliler Akademisi ile de özel bireylerin gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapan belediye, bayram hediyeleriyle de kendilerini mutlu etti.

“Amacımız, özel bireylerimizi sosyal hayata katabilmek”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe genelindeki özel gereksinimli bireyleri evden çıkarıp toplumsal hayata kazandırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

“Engelli bireylerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak koşulların oluşturulması hepimizin görevidir” diyen Başkan Yılmaz; “Bünyemizdeki Engelliler Akademisinde, engelli bireylerimizin mesleki eğitiminin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanda gelişimlerine destek veriyoruz. Bayram öncesi özel bireylerimizi TORTEK Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Kurslarımızda ağırladık. Onların gülen yüzleri her şeye değer. Sporda, sanatta, siyasette, eğitimde kısacası hayatın her alanında başarılarıyla gurur duyduğumuz engelli bireylerimizin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.