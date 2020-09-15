Toroslar Belediyesinden okul öncesi eğitime destek
TOROSLAR BELEDİYESİ, OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞINDA OLAN ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL, SOSYAL, DUYGUSAL VE DİL GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ "GELİŞEREK ÖĞRENİYORUM" ETKİNLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR.
MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, okul öncesi eğitim çağında olan çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği "Gelişerek Öğreniyorum" etkinliğini sürdürüyor.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinde görevli okul öncesi öğretmeni eşliğinde haftanın üç günü bir araya gelen 5-6 yaş grubundaki çocuklar, yaşıtlarıyla birlikte hem verimli hem kaliteli zaman geçirme imkanı buluyor. Pandemi kuralları çerçevesinde sanat, tasarım, fen ve doğa konulu etkinliklere katılan çocuklar, sosyalleşmenin yanı sıra temel beceri kazanıyor.
Bir ay boyunca devam edecek programa katılmak isteyenlerin, Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin 0543 280 2533 numaralı telefonundan iletişime geçebilecekleri bildirildi.
"Hedefimiz, daha sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirmek"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, konuyla ilgili açıklamasında, eğitime yönelik her türlü projeyi önemsediklerini belirterek, "Geleceğimiz olan çocuklarımız, bizim için çok değerli ve her şeyin en iyisine layık. Onların her zaman yanında olacağız. Çocuklarımızın gelişiminde önemli rolü olan okul öncesi eğitime önem veriyor ve Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimizde farklı konularda programlar gerçekleştiriyoruz. Özellikle geçirdiğimiz bu zor dönemde çocuklarımızın psikolojik olarak etkilenmemeleri adına alanında uzman psikologlarımız eşliğinde destek de veriyoruz. Çocuklarımızın becerilerini arttıracak, gelişimine yardımcı olacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Hedefimiz, daha sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirmek" dedi.
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