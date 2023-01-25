Toroslar Belediyesinden kan bağışı kampanyasına destek

Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına destek veren Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, toplumsal dayanışma çağrısı yaptı.

Toroslar Belediyesi, Türk Kızılayı Mersin Şubesi ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledi. “Paylaşmak senin kanında var” sloganıyla düzenlenen kampanyaya belediye personelinin yanı sıra vatandaşların katılımı yoğun oldu.

Toroslar Belediyesi ana hizmet binası yanında, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kampanyada, “Düzenli kan bağışı yaparak, hayat kurtaran kan dostluğuna sen de katıl” çağrısında bulunuldu.

Türk Kızılayı’nın gezici kan bağışı tırına gelerek kan veren vatandaşlar, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a ve ekibine bu duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

"Paylaşmak senin kanında var"

Kan vererek kampanyaya destek veren çalışma arkadaşlarına ve hemşehrilerine teşekkür eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Kan bağışı, sosyal bir sorumluluktur. Her gün çeşitli kazalar, yaralanmalar ve operasyonlar gerçekleşmekte. Bu noktada, kan ihtiyacı hayati önem taşır. Her sağlıklı ve kan verebilecek durumda olan vatandaşın bu bilinçle bağış yapması son derece önemlidir. Bu konuda Kızılayımızın da ciddi ve başarılı çalışmaları var. Kan bağışı kampanyasına desteğimiz devam edecektir. Bu kampanya ile kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunun bilinmesini istiyoruz” dedi.