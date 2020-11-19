Toroslar Belediyesinden emlak vergisi ve ÇTV uyarısı

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi (ÇTV) ile ilan reklam vergisinin ikinci taksit ödeme süresinin 30 Kasım 2020 tarihinde sona ereceğini bildirerek, vatandaşları uyardı.

Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların gecikme zammına maruz kalmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için vergilerini 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemeleri çağrısında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, mükelleflerin, vergi ödemelerini belediye hizmet binasının yanı sıra Halkkent Mahallesinde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezindeki veznelerden nakit ve kredi kartıyla yapabilecekleri belirtildi. Mükelleflerin, korona virüs tedbirleri kapsamında Toroslar Belediyesinin veznelerinde ödemelerini yapabilecekleri gibi belediyenin www.toroslar-bld.gov.tr internet adresinde bulunan e-belediye sistemi üzerinden de işlemlerini online gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.

"Son güne bırakmayın"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşlardan ödemelerini son güne bırakmamalarını ve bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi. Toplum sağlığını korumak adına salgına karşı sıkı tedbirler aldıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Sosyal mesafenin önemli olduğu bu dönemde hemşehrilerimizden isteğimiz, yoğunluk oluşmaması için vergi ödemelerini son güne bırakmamalarıdır" dedi.