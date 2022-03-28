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Toroslar Belediyesinden Çukurova Mahallesine yaya köprüsü

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Çukurova Mahallesi sakinlerinin köprü talebini yerine getirdi. Toroslar Belediyesi ekipleri, mahalleden geçen dere yatağının üzerine yaya köprüsü yaptı.

MERSİN 28.03.2022, 14:56
Toroslar Belediyesinden Çukurova Mahallesine yaya köprüsü

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Çukurova Mahallesi sakinlerinin köprü talebini yerine getirdi. Toroslar Belediyesi ekipleri, mahalleden geçen dere yatağının üzerine yaya köprüsü yaptı.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak çalışmalar aralıksız sürüyor. Çukurova Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, mahallenin içinden geçen dere yatağı nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşıyorlardı. Özellikle yağışlı günlerde zorluk çeken mahalle sakinleri, köprü yapılması konusundaki taleplerini Başkan Yılmaz’a iletti. Belediye ekipleri, Başkan Yılmaz’ın talimatı doğrultusunda Çukurova Mahallesindeki dere yatağının üzerine köprü yerleştirdi. Toroslar Belediyesinin demir atölyelerinde projelendirilip imal edilen 12 metre uzunluğundaki köprü ile mahalle sakinleri artık daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayacak.

“Vatandaşlarımızın mağduriyeti giderildi”

Çukurova Mahallesi Muhtarı İlkay Küçükcan, mahallelerinde bulunan dere yatağı nedeniyle geçiş güzergahlarında sıkıntı yaşadıklarını belirterek, taleplerini yerine getiren Başkan Yılmaz’a teşekkür etti. Küçükcan, “Mahalle sakinlerimizin isteği doğrultusunda Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’dan köprü yapılması konusunda talepte bulunduk. Başkanımız bu isteğimizi karşıladı ve vatandaşlarımızın mağduriyetini giderdi” dedi.

“Artık daha güvenli bir ulaşım sağlayacağız”

Köprünün yerleştirilmesiyle artık güvenli geçişin sağlanacağını belirten mahalle sakinleri de “Özellikle yağmurlu günlerde yol güzergahımız uzadığı için büyük sıkıntı yaşıyorduk. Köprümüz mahallemize hayırlı olsun. Ayağımız sudan kurtuldu. Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Tüm mahalle sakinleri bu hizmetten çok memnun oldu. Başkanımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Daha modern bir kent için çalışıyoruz”

Başkan Yılmaz ise hemşehrilerine kolay ve güvenli ulaşım imkanı sağlamak adına çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, “Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda Çukurova Mahallemizdeki dere yatağının üzerine demir köprü yerleştirdik. Tüm mahallelerimize eşit hizmet götürme gayretiyle çalışıyoruz. Köprü, mahallemize hayırlı olsun. İlçemizi daha modern bir kent haline getirmek için gayret gösterirken, en büyük motivasyon kaynağımız ise hemşehrilerimiz ile olan gönül köprümüz. Onların hayır dualarını almak, yüzlerinin güldüğünü görmek bizleri de mutlu ediyor. Biz büyük bir aileyiz. Toroslar ailesinin her bir ferdinin mutluluğu için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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