Toroslar Belediyesinden 30 Ağustos’ta iki büyük konser

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünde, ünlü sanatçıların katılacağı iki büyük konser düzenleneceği bildirildi.

Toroslar Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 100. yıl dönümü için Mersinlilere özel bir kutlama programı hazırladı.

“Kıraç, 27 Ağustos’ta sevenleriyle buluşacak”

Büyük zaferin yıl dönümü kutlamaları, 27 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da ünlü sanatçı Kıraç’ın konseriyle başlayacak. Akbelen Mahallesi’ndeki Koray Aydın Stadyumu’nda sahne alacak olan sanatçı Kıraç, sevilen şarkılarını Mersinliler için söyleyecek.

’Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut, 30 Ağustos’ta Toroslar Cumhuriyet Meydanı’nda

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ise Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut, Toroslar’da hayranlarıyla buluşacak. Hit şarkılarıyla müzik listelerinde ilk sırada yer alan sanatçılar Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut, 30 Ağustos Salı günü saat 19.00’da Çağdaşkent Mahallesi’nde bulunan Toroslar Cumhuriyet Meydanı’nda konser verecek.

Başkan Yılmaz’dan Zafer Haftası Kutlamalarına davet

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, zafer coşkusunu her zaman olduğu gibi hep birlikte yaşayacaklarını ifade ederek, 7’den 70’e tüm hemşehrilerini konserlere davet etti.

“30 Ağustos, 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin atıldığı ve milletimizin bağımsızlığını tekrar kazandığı unutulmaz bir zafer, vatan sevgisi içerisinde kutladığımız büyük bir bayramdır. Toroslar Belediyesi olarak büyük zaferimizin 100. yıl dönümünü bu yıl da hemşehrilerimizle birlikte kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çerçevede Toroslarımızda ünlü sanatçılarımız Kıraç, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’u ağırlayacağız. Tüm halkımızı Zafer Haftası kutlamalarımıza bekliyoruz" dedi.