Toroslar Belediyesi zabıtasından zincir marketlere denetim

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, zincir marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin etiketleriyle kasa fiyatları karşılaştırıldı. Marketlerin işyeri çalışma ruhsatı ile evraklarını da kontrol eden ekipler, ürün gramajı ve tüketim tarihlerini de tek tek inceledi. Ekipler, işletmelere özellikle raf etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumunun yanı sıra işyeri çalışma ruhsatı konusunda belirlenen kurallara riayet etmelerini isteyerek gerekli uyarılarda bulundu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, fahiş fiyatın önüne geçebilmek amacıyla ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi. Önceliklerinin toplum sağlığını korumak olduğunu belirten Yılmaz, "İlçemizde gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerimize periyodik olarak devam ediyoruz. Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla, haksız kazanç elde etmek isteyenlere göz açtırmıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenle alışveriş yapabilmeleri ve bu konuda mağduriyet yaşamamalarını sağlamaktır. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz, aldıkları ürünlerin raf ve kasadaki fiyatlarını kontrol etmeleridir. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan hemşehrilerimiz, istek ve taleplerini belediyemizin 0324 322 72 00 telefonunu arayarak iletebilirler” diye konuştu.