Toroslar Belediyesi, yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde yol bakım, onarım, asfaltlama ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Portakal ve Gözne mahallelerinde yeni yol açım, Korucular Mahallesinde sathi asfalt, Soğucak Mahallesinde de kilit parke yol çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sayesinde ilçede tahrip olmuş yollar yenilenerek, vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.

"Hedefimiz sağlıklı ve konforlu ulaşım"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çalışmalarla ilgili verdiği bilgide, "Sokaklarımızın ve yollarımızın güzel ve ulaşılabilir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu konuda ilçemizin ihtiyaçlarını tespit ettik. Yaptığımız planlamalar doğrultusunda ilçe merkezimizin yanında yaylalarımızın yollarında yol yapım ve asfaltlama çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Mevsimsel ve kullanım koşullarına bağlı olarak eskiyen ve tahrip olan yolları da bakımdan geçirerek yeni görünümüne kavuşturuyoruz. Hedefimiz sağlıklı ve konforlu ulaşım. İlçemizin yaşam kalitesini daha da arttırmak adına çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.