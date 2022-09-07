Toroslar Belediyesi ‘Sıfır Atık Zirvesi’ düzenliyor

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi, sıfır atık çalışmalarında 4’üncü belgesini de almasının ardından, bu başarısını ‘Sıfır Atık Zirvesi’ ile bir adım daha ileriye taşıyacak. Belediye, Atık Kahramanları: “Toroslar’da Sokak Toplayıcıları” temasıyla 1. Toroslar Sıfır Atık Zirvesi düzenleyecek.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek ‘Sıfır Atık” projesiyle 4’üncü Sıfır Atık belgesini alan belediye, Sıfır Atık Zirvesi ile büyük bir çevre hareketine daha imza atacak. 1. Toroslar Sıfır Atık Zirvesi, Atık Kahramanları: “Toroslar’da Sokak Toplayıcıları” temasıyla katılımcıları ağırlayacak. Kurum temsilcileri, vatandaşlar ve bağımsız sokak toplayıcılarının katılacağı zirve; 8 Eylül Perşembe günü Yunus Emre Kültür Merkezinde yapılacak.

Sürdürülebilir çevre için atılması gereken adımların konuşulacağı zirve ile Sıfır Atık olgusunun tüm Toroslar ilçesine yayılması ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılması hedefleniyor. Zirvede, İyi Uygulamalar sunumları ve Sokak Toplayıcıları Yönetmelik Çalıştayı gerçekleştirilecek, ardından sonuç bildirgesi yayınlanacak.

“Çevreyi korumak en büyük görevimiz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 1. Toroslar Sıfır Atık Zirvesine tüm hemşehrilerini davet ederek, “Çevremizi birlikte koruyalım” dedi.

Çevreye duyarlı bir nesil için bu çalışmalara önem verdiklerini kaydeden Başkan Yılmaz, ilçe genelinde “Sıfık Atık” Yönetim Sistemini bir ekip ruhuyla uyguladıklarını vurgulayarak, “Sıfır atık, geri dönüşümün yanı sıra sağlıklı bir gelecek adına atılmış önemli bir adım ve bir yaşam şeklidir. Sıfır atık faaliyetlerimiz çevreye olan sorumluluğumuzun ve hassasiyetimizin de bir göstergesi. İlçemizde Sıfır Atık Projesini de başarıyla sürdürmenin ve Mersin’de bu projeye öncülük etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Atık toplayanlar, geri dönüşümün gizli kahramanlarıdır”

“Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak ve kaynaklarımızı verimli kullanmak amacıyla üzerimize düşeni yapıyoruz” diyen Yılmaz, zirveyi Atık Kahramanları: “Toroslar’da Sokak Toplayıcıları” temasıyla gerçekleştireceklerine dikkat çekerek, “Atık toplayan vatandaşlarımız, sıfır atık çalışmalarının gizli kahramanlarıdır. Her türden atığı değerlendirip geri dönüşüme ve ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar” diye konuştu.

Toroslar’da hiçbir atık boşa gitmiyor

Toroslar Belediyesinin “Sokakta geri dönüşüm var” sloganıyla sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde; kağıt, plastik, cam, metal, organik atıklar ve bütün bu atıkların geri kazanımı koordineli bir şekilde sağlanırken, hizmet binalarındaki tüm çöp kovaları kaldırılarak Sıfır Atık Yönetim Sistemi kuruldu.

İlçede pilot mahalle olarak belirlenen Çağdaşkent Mahallesi ile ilçenin eğitim kurumlarından Şehit Mustafa Sarı Ortaokuluna ve Oto Galericiler Sitesine geri dönüşüm kutuları yerleştiren belediye, geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrıştırılması, israfın önlenmesi, çevre duyarlılığının artırılması ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Belediye, kurduğu Kompost Gübre Yapım Ünitesi ile organik atıkları dönüştürerek kompost gübre üretimi de yapıyor.