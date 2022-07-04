Toroslar Belediyesi, organik atıkları gübreye dönüştürüyor

Mersin’de Sıfır Atık Projesi çerçevesinde öncü çalışmalar yapan Toroslar Belediyesi, kurduğu kompost gübre yapım ünitesi ile organik atıkları dönüştürerek kompost gübre üretiyor.

Toroslar Belediyesince ağaç budama işlemleri sırasında ortaya çıkan atıklar ile semt pazar yerlerinde oluşan sebze ve meyve atıkları çöp olmuyor, geri dönüştürülerek tarıma kazandırılıyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde uygulamaya koyduğu kompost gübre yapım ünitesi ile işlemden geçirilen organik atıklar, çevreye uyumlu kompost gübre haline getiriliyor. Yaklaşık 40 günde komposta dönüşen gübre, ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılıyor. Böylece, toprağın organik maddelerce iyileştirilmesinin ve daha verimli hale getirilmesinin yanı sıra doğaya ve ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Semt pazarlarında oluşan organik atıklar ve ağaç budama işlemleri sırasında ortaya çıkan atıklar, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kompost gübre yapılmak üzere yerinde ayrıştırılarak, Toroslar Belediyesinin kompost gübre yapım ünitesine getiriliyor. Burada kompost ünitesinde işlemden geçirilerek, çevreye uyumlu gübreye dönüştürülüyor. Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Akgül, verimli kompost gübre elde etmek için asit içeren limon, domates ve sarımsak gibi atıkları da ayrıştırarak üniteye dahil etmediklerinin bilgisini verdi. Akgül, "Sıfır atık modeli ile birlikte pazar yerlerimizdeki atıkları değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz kompost gübre, tarım üretiminde kullanılacak” dedi.

“Toroslar’da hiçbir atık boşa gitmeyecek”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe genelinde “sıfır atık” yönetim sistemini bir ekip ruhuyla uyguladıklarını söyledi. “Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak ve kaynaklarımızı verimli kullanmak amacıyla üzerimize düşeni yapıyoruz” diyen Yılmaz, organik atıkların doğaya yeniden kazandırıldığı kompost gübre yapım ünitesinin de bu çalışmalardan bir tanesi olduğunu söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek 4’üncü sıfır atık belgesini aldıklarının da altını çizen Yılmaz, "Sıfır atık, geri dönüşümün yanı sıra sağlıklı bir gelecek adına atılmış önemli bir adım. İlçemizde başlattığımız Sıfır Atık Projesi’ni de başarıyla sürdürmenin ve Mersin’de bu projeye öncülük etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çerçevede ilçemiz genelinde oluşan park ve bahçe atıkları ile semt pazar yerlerinde oluşan atıkları diğer atıklardan ayrı toplayarak kompost gübre yapım ünitemizde öğütülmesini sağlıyoruz. Böylece organik gübre elde ederek sürdürülebilir tarıma katkı sağlayacağız” diye konuştu.