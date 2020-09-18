Toroslar Belediyesi, okulları dezenfekte etti
TOROSLAR BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE İLÇE GENELİNDEKİ TÜM OKULLARI DEZENFEKTE ETTİ.
öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki tüm okulları dezenfekte etti.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin’de artan korona virüs vakalarına karşı dezenfekte ve hijyen çalışmalarını yoğunlaştıran belediye, 21 Eylül’de yüz yüze eğitimle açılacak okullarda salgınla mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı iki ekip, öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarda temas ettiği sınıf, koridor, tuvalet, lavabo ve kapı kolları gibi tüm alanların dezenfekte işlemini titizlikte gerçekleştirdi.
“Çocuklarımızın sağlığı ve huzuru her şeyden önce gelir”
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, okulları dezenfekte ederek öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretime başlamalarını amaçladıklarını söyledi. Kamuya açık alanlarda hijyen ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Yılmaz, önceliklerinin toplum sağlığı olduğunu vurgulayarak, “İlçemizdeki tüm okullarda gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile eğitim yuvalarımızı daha hijyenik hale getiriyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gönül rahatlığıyla eğitimlerine başlamalarını istiyoruz. Virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar dezenfekte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Lütfen sevdiklerimiz için tedbiri elden bırakmayalım” dedi.
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