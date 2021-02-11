Toroslar Belediyesi, Kızılay ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledi

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Türk Kızılayı Mersin Şubesi ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledi. Kan vererek kampanyaya destek olan ilçe sakini Cavidan Karakaş, "Babam, kan bağışı ile hayat buldu" dedi.

Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına destek veren Toroslar Belediyesi, toplumsal dayanışma çağrısı yaptı. Türk Kızılayının "İyi ki Varsın Kan Dostum" kampanyası, Toroslar’da duygusal anlara sahne oldu. Kan bağışı kampanyasına, belediye personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"İnsan başına gelmeden önemini bilemiyor"

Toroslar Belediyesi ana hizmet binası yanında, "Senin 15 Dakikan, Başkasının Bir Ömrü Olsun" sloganıyla pandemi kuralları çerçevesinde yapılan kampanyaya kan vererek destekte bulunan ilçe sakini Cavidan Karakaş, "İnsan başına gelmeden önemini bilemiyor. Sağlıklı olan herkesin kan bağışında bulunması hayati önem taşıyor. Babam, Kızılaya verilen kan bağışı ile kurtuldu. Ben de bu kampanyaya destek vermekten büyük mutluluk duydum" ifadelerini kullandı.

Karakaş; "Bir gün hepimizin kana ihtiyacı olabilir. 15 dakikanızı ayırarak kan verebilirsiniz" diyerek, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın destekleriyle babasına acil kanı bulduklarını vurgulayan Karakaş, "Belirli dönemlerde kan bağışında bulunuyorum. 1,5 yıl önce babam çok ağır bir ameliyat geçirdi ve 8 ünite kana ihtiyacımız vardı. B Rh negatif kan çok zor bulunuyor. Çok fazla arayışa girdik. Çok şükür o dönemi atlattık ama babam iki ay önce de mide kanaması geçirdi. Daha önce kan verenlere ulaşmaya çalıştık. Kimisi ilaç kullandığını belirtti kimisi de Covid geçirmişti. Mersin’den ve il dışından haber vermediğimiz kimse kalmadı. Bu süreçte 5 kişiye ulaşabildik. Kan, parayla satın alınabilen bir şey değil. İnsanın vücudunda olan bir şeyi bulmak inanın çok zormuş. Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’dan da Allah razı olsun. Belediye personeline duyuruldu. Herkes kan vermek istedi. Gerçekten kan bağışığı hayat kurtarıyor. Bizzat yaşadığımız için söylüyorum. Bu konuda herkesin bilinçlenmesi ve teşvik edilmesi önemli. Bu insanlık vazifesi. Kan vererek başkalarının hayatına umut olmak çok kutsal bir görev. Böyle bir kampanyaya destek verdiği için Toroslar Belediye Başkanımız Sayın Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.